في الربيع.. مساحات خارجية أنيقة بالأبيض والأسود موضة 2022

الأسود والأبيض هو نظام ألوان كلاسيكي سيكون دائمًا في الاتجاه، وغالبًا ما نرى تصميمات داخلية أنيقة للغاية مع نظام الألوان هذا، وغالبًا ما لا يتم استخدام الأسود والأبيض في الهواء الطلق، حيث أن الأسود والأبيض هو مخطط ألوان عالمي يمكن استخدامه لأي مساحة تتخيلها.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع “digsdigs” أبرز تصميمات مساحات خارجية أنيقة بالأبيض والأسود موضة ربيع 2022.

شرفة مزرعة بالأبيض والأسود مع هزازات سوداء، ومنسوجات فحص وبساط مقلم بالإضافة إلى المساحات الخضراء.

زاوية خارجية بالأبيض والأسود مع أرجوحة ووسائد مطبوعة وسلال مع خضرة وشموع وفوانيس شموع.

فناء بالأبيض والأسود مع أرضية من البلاط وأثاث أبيض لتناول الطعام ومظلة سوداء وخضرة أصص ونبات الصبار.

شرفة أنيقة بجدران سوداء وأريكة محايدة وكراسي سوداء وطاولة صغيرة بالإضافة إلى الكثير من المساحات الخضراء.

مساحة خارجية أنيقة من الشمال مع سطح وطاولة طعام مطلية باللون الأبيض وكراسي سوداء دولاب مطبخ سوداء.

شرفة أنيقة مع سطح رمادي ، ومقعد أسود مدمج مع تنجيد أبيض، ومجموعة طعام سوداء وأزهار بيضاء.

شرفة أنيقة بالأبيض والأسود مستوحاة من الطراز القديم مع مقعد معلق أسود مع تنجيد محايد وأزرار من الخيزران الأسود ووسائد مطبوعة.

شرفة متناقضة مع سطح خشبي رمادي وأثاث معدني أسود ووسائد بيضاء ومظلة وطاولة خوص سوداء.

شرفة نورديك مع سطح رمادي ومقعد أسود مدمج وكرسي أسود مع تنجيد أبيض ومساحات خضراء.

فناء به كرسي خوص أسود وتنجيد أبيض وأسود ومقعد مطبوع بالأبيض والأسود بالإضافة إلى أزهار.

فناء جميل بالأبيض والأسود مع سجادة مطبوعة وأثاث أسود مع تنجيد أبيض ونباتات خضراء وفوانيس شموع.

شرفة جميلة بالأبيض والأسود مع طاولة كونسول سوداء ومجموعة عشاء أبيض وأسود وكراسي بالأبيض والأسود ومساحات خضراء.

شرفة إسكندنافية مع سطح أبيض وكراسي بلاستيكية سوداء وأريكة سوداء ومجموعة طعام بيضاء ومساحات خضراء.