السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الموارد المائية: تأهيل وتبطين 3412.77 كيلو متر من الترع المتعبة

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال مراحل التنفيذ.

ترشيد استهلاك المياه خلال ري الأراضي الزراعية

يأتي ذلك فيما انتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم السبت، من تنفيذ تأهيل وتبطين 3412,77 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذى يبلغ 10,12 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي في المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، والحد من أزمة الهجرة غير الشرعية بتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

من جهته أكد المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري للمشروعات، أهمية الأعمال المنفذة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أهميتها في وضع حلول نهائية لأزمة عدم وصولها إلى النهايات بالكمية المناسبة والتوقيت اللازم خلال فترات رى المحاصيل الزراعية، بجانب توفير آلاف من فرص العمل الجديدة.

كما أوضح مستشار وزارة الموارد المائية والري لـ “الدستور”، أهمية أعمال المشروع في تحسين شبكة الترع بأنحاء الجمهورية والحد من التعديات، ومصادر التلوث والمخلفات والقمامة التى تعيق أعمال الري، لافتاً إلى إعطاء أولوية في تنفيذ أعمال المشروع القومي ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التى تستهدف القرى الأقل دخلا، لما لها من أهمية في تحقيق عائد اقتصادي جيد للمواطنين المقيمين بها.

بالإضافة إلى ذلك، أكد السعدي، جدوى أعمال المشروع القومي فى تحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال مشاركة العديد من الشركات والأفراد فى تنفيذ الأعمال.

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