السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

40 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكورونا فى البر الرئيسى الصينى

كورونا في الصين
كورونا في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل يوم الجمعة الماضي 40 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أن من بين حالات الإصابة المذكورة، سُجلت 30 حالة في قوانغشي، والحالات الأخرى في لياونينج.

وتابعت اللجنة، أن تسع مناطق على مستوى المقاطعة سجلت يوم الجمعة الماضي أيضا 59 حالة إصابة بكوفيد-19 وافدة.

وسُجلت حالة مشتبه بإصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني في شانغهاي، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 يوم الجمعة، حسبما قالت اللجنة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.

 

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

 

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

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