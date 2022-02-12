السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا هيل»: الأمريكيون يدخلون 2022 غير راضين عن التعامل مع الاقتصاد والوباء

كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة

سئم الأمريكيون من المماحكات السياسية والقلق الناجم عن الوباء والاختلال الاقتصادي،مع دخول وباء كوفيد-19 عامه الثالث،  حسبما ذكرت صحيفة ((ذا هيل)).

وقالت ((ذا هيل)) في مقال نشرته  إن "الأمريكيين في مزاج سيء"، مبينة أنه "في مواجهة موجات متتالية من كوفيد-19 واقتصاد يكتنفه عدم اليقين، دخل الجمهور عام 2022 خائفا وغير راض إلى حد كبير عن الطريقة التي تسير بها الأمور".

وأفاد المقال نقلا عن أحدث بيانات المسح الصادرة عن مركز بيو للأبحاث أن نحو 61 في المائة من البالغين الأمريكيين متفائلون بأن 2022 سيكون أفضل من 2021. بيد أن الاستياء من الظروف الوطنية، وخاصة الاقتصاد، يعتري الحزبين السياسيين.

كما أظهرت نتيجة المسح أن قلة قليلة فقط من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء قالت إنها "راضية" عن الطريقة التي تسير بها الأمور بالرغم من احتمال أن يكون لدى الديمقراطيين وجهة نظر إيجابية تبلغ ثلاثة أضعاف تقريبا تلك الموجودة لدى الجمهوريين.

أما بالنسبة للرئيس جو بايدن، فقد قال المقال إنه يكافح أيضا للحفاظ على المزاج العام متفائلا، حيث يبدأ عامه الثاني في منصبه مع تضاؤل في نسبة التأييد وإعراب الأغلبية عن ثقة ضئيلة أو معدومة في تعامله مع الاقتصاد أو الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

اقتصاد لون عامل الأمريكي وباء أمل الاقتصاد لاقتصاد ذا هيل غير امريكيون تعامل الوباء التعامل يدخلون أمريكي الأمريكيون التعامل مع

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

رسميا.. مرتضى منصور رئيسا لنادى الزمالك

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل