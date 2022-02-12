«ذا هيل»: الأمريكيون يدخلون 2022 غير راضين عن التعامل مع الاقتصاد والوباء

سئم الأمريكيون من المماحكات السياسية والقلق الناجم عن الوباء والاختلال الاقتصادي،مع دخول وباء كوفيد-19 عامه الثالث، حسبما ذكرت صحيفة ((ذا هيل)).

وقالت ((ذا هيل)) في مقال نشرته إن "الأمريكيين في مزاج سيء"، مبينة أنه "في مواجهة موجات متتالية من كوفيد-19 واقتصاد يكتنفه عدم اليقين، دخل الجمهور عام 2022 خائفا وغير راض إلى حد كبير عن الطريقة التي تسير بها الأمور".

وأفاد المقال نقلا عن أحدث بيانات المسح الصادرة عن مركز بيو للأبحاث أن نحو 61 في المائة من البالغين الأمريكيين متفائلون بأن 2022 سيكون أفضل من 2021. بيد أن الاستياء من الظروف الوطنية، وخاصة الاقتصاد، يعتري الحزبين السياسيين.

كما أظهرت نتيجة المسح أن قلة قليلة فقط من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء قالت إنها "راضية" عن الطريقة التي تسير بها الأمور بالرغم من احتمال أن يكون لدى الديمقراطيين وجهة نظر إيجابية تبلغ ثلاثة أضعاف تقريبا تلك الموجودة لدى الجمهوريين.

أما بالنسبة للرئيس جو بايدن، فقد قال المقال إنه يكافح أيضا للحفاظ على المزاج العام متفائلا، حيث يبدأ عامه الثاني في منصبه مع تضاؤل في نسبة التأييد وإعراب الأغلبية عن ثقة ضئيلة أو معدومة في تعامله مع الاقتصاد أو الوباء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.