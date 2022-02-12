تفاصيل تعرض حمو بيكا إلى الإغماء ونقله للمستشفى

تعرض مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى وعكة صحية وحالة من الأغماء بعد حلقته مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، وتم نقله إلى المستشفى.



ونشر الحساب الرسمب لـ حمو بيكا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة له وهو داخل المستشفى، مُعلقة: «ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب».



من جانبه قال محمد حلمي، مدير أعمال مغني المهرجانات حمو بيكا، إن حمو بيكا تعرض إلى الإغماء بعد حلقته، وتم نقله إلى المستشفى وفحص حالته الصحية، حيث يخضع حاليا إلى الفحص الطبي ثم سيغادر المستشفى.