بسام راضى: تقدير دولى كبير جدا لدور مصر وتحركاتها المتزنة على الأصعدة كافة

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن هناك تقديرا دوليا كبيرا جدا لدور مصر وتحركاتها المتزنة على الأصعدة كافة.



وأضاف راضي- في مداخلة هاتفية لبرنامج (الحكاية) الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة (إم بي سي مصر)- إن قمة "محيط واحد" التي عقدت في مدينة بريست الفرنسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي ضمن سلسلة قمم تهتم بالحفاظ على البيئة وتتصل بالأنشطة الدولية الخاصة بتغير المناخ، وحضرها عدد محدود من رؤساء الدول وحرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوة الرئيس السيسي لحضور فعاليات هذه القمة.



وأشار إلى أن أسباب دعوة الرئيس السيسي لحضور القمة الخاصة بالتغيرات المناخية في فرنسا، نتيجة جهود مصر الكبيرة في الفترة السابقة في التحول إلى الطاقة الجديدة، وخطوها خطوات كبيرة في الحفاظ على البيئة، لاسيما وأن مصر وصلت إلى نسبة 25% في استخدامات الطاقة الجديدة وطموحها للوصول إلى 40% بحلول عام 2030.



وأوضح أن المجتمع الدولي وأوروبا لمسا الجهود المصرية في التحول إلى الطاقة الجديدة، سواء في إنتاج الكهرباء من الرياح بمشروع جبل الزيت في البحر الأحمر، أو من الطاقة الشمسية من محطة بنبان بأسوان، لافتا إلى أن مشروع بنبان الخاص بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حصل على أحسن مشروع اشترك فيه البنك الدولي على مستوى العالم.



وأكد السفير بسام راضي أن العلاقات المصرية الفرنسية تطورت بشكل كبير بكافة المجالات، وتعمل العديد من الشركات الفرنسية على أرض مصر، مردفا: "مصر بصدد عقد القمة العالمية للمناخ بنهاية العام، وهي أكبر قمة دولية على مستوى العالم، يجتمع فيها قادة وشخصيات دولية وجمعيات ذات الصلة، وحتى الجمعيات المعارضة، كما أن مصر استضافت في نوفمبر 2018 قمة التنوع البيولوجي في مدينة شرم الشيخ، وأشار ماكرون في كلمته بقمة (محيط واحد) بفرنسا إلى أهمية قمة التنوع البيولوجي والتي كان لها مردود مهم في الفترة السابقة".



وبشأن اللقاءات التي عقدت الرئيس السيسي في هذه القمة، قال راضي إن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا كانت فرصة مهمة للقاء عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات، حيث عقد لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، وآخر مع رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن، وكذلك لقاء مع رئيس وزراء النرويج يوناس جاهر ستوره، وكانت كل هذه اللقاءات مثمرة للغاية.



ولفت السفير بسام راضي إلى أن رئيسة وزراء تونس، أشادت بالتجربة المصرية من الصعود من الأزمة الكبيرة خلال السنوات الماضية إلى التحول للاستقرار وتثبيت أركان الدولة وتثبيت مؤسساتها والتنمية والانطلاق إلى معدلات اقتصادية لافتة، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووصفت التجربة المصرية بـ"الملهمة"، وكانت حريصة جدا على الاستفادة منها في بلادها والاستفادة من الخبرة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات، فيما أكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، دعمه لكل الإجراءات التي يتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، للحفاظ على أمن البلاد واستقراراها وتلبية طموحات الشعب التونسي.



وأوضح أن الرئيس السيسي حريص على تقديم مصر كافة الإمكانيات للدولة التونسية ونقل التجربة المصرية في التنمية إليها، وفيما يتعلق بالنرويج فكان هناك حرص على الاستفادة من الشركات النرويجية في مصر، وقدم الرئيس دعوة لرئيس وزراء النرويج لزيارة مصر في أقرب فرصة.