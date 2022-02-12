طارق الخولى بـ "مائدة التنسيقية": انحياز الجيش لثورة يناير يرد على المشككين

قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن 25 يناير بدأت "ثورة"، ولكن دخلت بها جماعة الإخوان فاخطتفتها من أجل تحقيق أجندتها دون مراعاة مصالح الشعب، وإن انسداد الأفق السياسي وعدم وجود كوادر شابة في منظومة الحكم نتيجة لأن متوسط القائمين على الدولة قبل يناير 2011 كان فوق 70 عاما، والغياب الكامل للعدالة الاجتماعية أهم أسباب اندلاع الثورة ضد نظام مبارك.

واتهم"الخولي"، في المائدة المستديرة التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 11 عاما على قيام ثورة 25 يناير، نظام مبارك بأنه الداعم الحقيقي لجماعة الإخوان بسبب الصفقات مع هذا التنظيم الذي كان يعلم خطورته من أجل البقاء في الحكم، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو قضت على حلم الإخوان في تنفيذ أجندتها التي أرادت فرضها على الشعوب العربية بالكامل.

وشدد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن 25 يناير "ثورة"، مدللا على ذلك بانحياز القوات المسلحة لها، وهي مؤسسة لا تنحاز لمتآمرين وهو أبلغ رد على المشككين، لافتا إلى أن تصرفات بعض المنتسبين إلى الثورة والتي أصابتهم بالغرور وقيامهم بـ"منح صكوك الثورة" لمن يريدون، بالإضافة إلى تحدي القانون وخرقه في حالة غير مفهومة هي ما جعلتهم يقعون تحت طائلة القانون وليس أي شئ آخر.

واختتم: "فئة الشباب تشارك في دولاب الدولة، ومنهم أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب وتعتمد عليهم القيادة السياسية في أماكن هامة".