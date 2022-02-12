استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي بولندا، سجلت السلطات الصحية في البلاد 35 ألفًا و777 حالة إصابة جديدة و290 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و 348 ألفًا و182 حالة والوفيات إلى 107 آلاف و 757 حالة.

وفي إندونيسيا، سجلت البلاد 40 ألفًا و489 إصابة و100 حالة وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و708 ألفًا و43 إصابة والوفيات إلى 144 ألفًا و 958 حالة وفاة.

وفي اليابان، سجلت السلطات الصحية في البلاد 100 ألف و97 حالة إصابة جديدة و 175 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و 666 ألفًا و285 حالة والوفيات إلى 19 ألفًا و 917 حالة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية في البلاد 32 ألفًا و 712 إصابة جديدة و22 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 217 ألفًا و 585 حالة والوفيات إلى 14 ألفًا و337 حالة.

وسجلت المجر 11 ألفًا و559 إصابة ووفاة 91 شخصًا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و695 ألفًا و991 مصابًا والوفيات إلى 42 ألفًا و360 حالة.

وسجلت أستراليا 29 ألفًا و853 إصابة ووفاة 51 شخصًا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و855 ألفًا و375 مصابًا والوفيات إلى 29 ألفا و482 حالة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية في البلاد 8 آلاف و 611 إصابة جديدة و 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 814 ألفًا و 262 حالة والوفيات إلى 6 آلاف و 221 حالة.

وفي فنلندا، سجلت السلطات الصحية في البلاد 10 آلاف و386 إصابة جديدة و 29 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 569 ألفًا و973 حالة والوفيات إلى 2170 حالة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 972 ألفًا و141 حالة والوفيات إلى 11 ألفًا و878 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية تسجيل 5268 إصابة و41 حالة وفاة، وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليون و 899 ألفًا و 803 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و 771 حالة.

وسجلت إيران 31 ألفًا و247 إصابة ووفاة 143 شخصًا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و761 ألفًا و855 مصابًا والوفيات إلى 133 ألفًا و437 حالة.

وسجلت هولندا 19 ألفًا و616 إصابة ووفاة 66 شخصًا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و405 آلاف و839 مصابًا والوفيات إلى 29 ألفًا و563 حالة.

وسجلت رومانيا 22 ألفًا و737 إصابة ووفاة 127 شخصًا بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و531 ألفًا و597 مصابًا والوفيات إلى 61 ألفًا و363 حالة.

وسجلت سويسرا 14 ألفًا و173 إصابة ووفاة 6 أشخاص بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و527 ألفًا و134 مصابًا والوفيات إلى 13 ألفًا و50 حالة.