السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تشكك فى قدرة الاتحاد الأوروبى على الحفاظ على قواعده المالية

أولاف شولتز
أولاف شولتز

 أعرب يورج كوكيز، مستشار المستشار الألماني أولاف شولتز، عن تشكك الحكومة الألمانية في قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على قواعده المالية، وفي نفس الوقت السماح بمزيد من المرونة في استثمارات المشاريع المحافظة على البيئية.
وقال كوكيز -في تصريحات نقلتها مجلة (بولتيكو) في نسختها الأوروبية- إن برلين ترى أن "القواعد الذهبية" للاتحاد يعتبره البعض "صندوق باندورا" الذي تحصل فيه الدول الفردية على ما تتمناه من إعفاءات من الميزانية، وهذا يطيح بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.
وتأتي تعليقات كوكيز في الوقت الذي تناقش فيه دول الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستصلح قواعد الاتحاد الأوروبي للإنفاق العام، والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو.
ويتمثل التحدي في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الكتلة بنسبة 55 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول نهاية العقد، وهو جهد شاق سيكلف حوالي 520 مليار يورو سنويًا، وهو طلب صعب لقارة مثقلة بالديون تتعافى من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار كوكيز إلى أن التنازل عن الاستثمارات الخضراء من قاعدة العجز سيسمح للحكومات باستخدام دافعي الضرائب لتمويل الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.. وليس هناك ضمانات على أن الأمر سينجح الرغم من ذلك

وعلى صعيد آخر، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده قد تخفف بعض قيود مكافحة وباء كورونا الأسبوع المقبل، وذلك رغم بلوغ الإصابات ذروتها.
وأضاف شولتس - في خطاب ألقاه أمام مجلس الولايات - "أن التوقعات العلمية تبين لنا أن ذروة الموجة أصبحت واضحة.. وهذا ما يدفعنا باتخاذ الخطوات الأولى بحذر لإعادة الفتح ودراسة مزيد من الخطوات استعداداً للربيع".
جدير بالذكر أن ألمانيا قد سجلت 236 ألفًا و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلًا عن تسجيل 228 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس.
يشار إلى أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد وصلت إلى 12 مليونًا و68 ألفًا و411 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 119 ألفًا و685 حالة.

الاتحاد الحكومة الغاز المانيا محافظة ربو على استقرار الاستثمار محافظ الاوروبية اقتصاد عقد الضرائب مستويات برلين الحفاظ الاتحاد الأوروبي الذهبية تصريحات الحرب العالمية الثانية الاوروبي الالمانى

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

طالع تفاصيل .. موعد إعلان نتيجة انتخابات نادي الزمالك

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى مونديال الأندية والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل