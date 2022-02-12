ألمانيا تشكك فى قدرة الاتحاد الأوروبى على الحفاظ على قواعده المالية

أعرب يورج كوكيز، مستشار المستشار الألماني أولاف شولتز، عن تشكك الحكومة الألمانية في قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على قواعده المالية، وفي نفس الوقت السماح بمزيد من المرونة في استثمارات المشاريع المحافظة على البيئية.

وقال كوكيز -في تصريحات نقلتها مجلة (بولتيكو) في نسختها الأوروبية- إن برلين ترى أن "القواعد الذهبية" للاتحاد يعتبره البعض "صندوق باندورا" الذي تحصل فيه الدول الفردية على ما تتمناه من إعفاءات من الميزانية، وهذا يطيح بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وتأتي تعليقات كوكيز في الوقت الذي تناقش فيه دول الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستصلح قواعد الاتحاد الأوروبي للإنفاق العام، والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو.

ويتمثل التحدي في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الكتلة بنسبة 55 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول نهاية العقد، وهو جهد شاق سيكلف حوالي 520 مليار يورو سنويًا، وهو طلب صعب لقارة مثقلة بالديون تتعافى من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار كوكيز إلى أن التنازل عن الاستثمارات الخضراء من قاعدة العجز سيسمح للحكومات باستخدام دافعي الضرائب لتمويل الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.. وليس هناك ضمانات على أن الأمر سينجح الرغم من ذلك

وعلى صعيد آخر، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن بلاده قد تخفف بعض قيود مكافحة وباء كورونا الأسبوع المقبل، وذلك رغم بلوغ الإصابات ذروتها.

وأضاف شولتس - في خطاب ألقاه أمام مجلس الولايات - "أن التوقعات العلمية تبين لنا أن ذروة الموجة أصبحت واضحة.. وهذا ما يدفعنا باتخاذ الخطوات الأولى بحذر لإعادة الفتح ودراسة مزيد من الخطوات استعداداً للربيع".

جدير بالذكر أن ألمانيا قد سجلت 236 ألفًا و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، فضلًا عن تسجيل 228 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس.

يشار إلى أن إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد وصلت إلى 12 مليونًا و68 ألفًا و411 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 119 ألفًا و685 حالة.