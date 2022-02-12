السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تعزف على آلة الفلوت فى افتتاح «الدوم»

وزيرة الثقافة تعزف
وزيرة الثقافة تعزف على آلة الفلوت

شاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، في افتتاح برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب فى كل المجالات الفنية، من إنتاج شركة «المتحدة للخدمات الإعلامية»، وتنفيذ شركة «ميديا هب- سعدى جوهر»، وبدعم من  وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، والذي بدأت حلقته الأولى قبل قليل على شاشة قناة "أون".

وقدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم، الشكر لكل القائمين على البرنامج، واكتشاف المواهب من كل محافظات مصر، واصفة المشروع بأنه مشروع قومي يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تبنيها المشروع الكبير، معبرة عن شكرها ودورها الوطني.

وطلب الفنان الشاب يوسف عثمان من وزيرة الثقافة أن تعزف على آلة الفلوت التي اشتهرت بها، وبالفعل قدمت مقطوعة موسيقة أعجبت الجميع.

شارك في حفل افتتاح البرنامج عدد كبير من نجوم الفن المصري وصناعه، منهم النجمة الكبيرة يسرا، والنجم يوسف الشريف، والنجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، وهالة صدقي، والمخرج عمرو عرفة، والمخرج شريف عرفة، والفنان شريف منير، والفنانة ريم مصطفى، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد كبير من الشخصيات العامة ورجال المجتمع والإعلامية لميس الحديدي.

وعرض البرنامج خلال مشاهده الأولى فيديو توضيحي سريع قدم كيف قام القائمون على البرنامج ببناء مسرح الدوم في الجزيرة بالزمالك، والذي ساهم فيه ما يقرب من 500 آلاف عامل حتى ظهر بهذا المستوى العالمي الذي  يحتضن مئات الفنانين من الشباب المتقديمن للبرنامج وتقديم مواهبهم المختلفة.

ووصلت قائمة المشاركين الأولية في البرنامج إلى ١٥ ألف مشارك، فى تحدٍ كبير لكل القائمين عليه، وبما يعكس المجهود المبذول منهم، ووصل للمراحل النهائية عشرات الشباب الذين أظهروا موهبتهم من الحلقة الأولى.

إيناس عبد الدايم الدوم برنامج الدوم اكتشاف المواهب شركة المتحدة للخدمات الإعلامية ميديا هب قناة اون

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وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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