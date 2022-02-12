52 حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، خلال أسبوع، 52 حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، أسفرت عن التحفظ على 650 حالة إشغال طريق متنوع، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات على مستوى الأحياء.

وفي هذا الصدد؛ شن حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، 11 حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بنطاق الحي، أسفرت عن رفع عدد 81 حالة إشغال متنوع.

وشن حي العامرية أول برئاسة محمد عبد الله، عدد 20 حملة صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات والتعديات بنطاق الحي، وأسفرت عن التحفظ على عدد 192 حالة إشغال متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقام حى العجمي تحت إشراف السيد موسى رئيس الحي، بشن عدد 6 حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الحي المختلفة أسفرت عن التحفظ على عدد 150 حالة إشغال طريق متنوع.

وشن حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال 5 حملات مكبرة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية المعنية، وتم خلالها التحفظ على عدد من الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

كما شن حى المنتزة أول تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، عدد 10 حملات مكبرة مناطق متفرقة من الحي، حيث أسفرت الحملات عن التحفظ على 227 حالة إشغال وتوقيع 8 آلاف غرامة فورية، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتواصل الأحياء شن الحملات المفاجئة والدوري لإزالة الإشغالات والتعديات بالأسواق والشوارع والميادين لتيسير حركة المواطنين، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.