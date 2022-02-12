حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 12 فبراير 2022

قدم خبراء علم الفلك بموقع"hindustantimes" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، ليوم السبت 12 فبراير 2022 والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل:

قد لا يكون شريكك في حالة مزاجية اليوم لتبادل مشاعرك، امنح بعض المساحة لعلاقتك الحالية، فإن قضاء الوقت بمفردك ليس بالأمر السيئ بالنظر إلى أنه سيساعدك على التعمق في ديناميكياتك النفسية.

الثور:

سوف يضيء دفئك الطبيعي وحماستك حياتك العاطفية، ستفتح الأبواب لفترة من النعيم والسعادة، حقق أقصى استفادة من هذه المرحلة وامنح وقتًا للعلاقة العاطفية.

الجوزاء:

أنت بحاجة إلى التعامل مع علاقاتك بشكل ناضج، قد يتم تضليلك وتصديق بعض الشائعات حول شريكك والتي يمكن أن تزعجك، فمن الأفضل التحدث إلى من تحب وتنقية الأجواء بدلاً من تصديق ما يقوله الآخرون.

السرطان:

يجب استكشاف المزيد حول شخص معين تقترب منه، فكلاكما يفهم عمق المشاعر جيدًا، لكن من المهم إظهار المودة تجاه بعضكما البعض.

الأسد:

قد تشعر بالإحباط من اتخاذ بعض القرارات مؤخرًا بشأن حياتك العاطفية، ثق بقوة إرادتك وتحكمك في نفسك وواجه مشاكلك بطريقة عملية، كما لا ضرر من الارتباط بعلاقة إذا كنت مقتنعًا.

العذراء:

ستكون على استعداد لتخصيص المزيد من الوقت لحياتك العاطفية اليوم، فإذا كنت عازبًا ، فقد تفكر في شخص جذب انتباهك لبعض الوقت.

الميزان:

هناك تغيير معين يكشف في حياتك. لقد كنت تمنح الكثير من الوقت لحياتك المهنية مؤخرًا، لكنك اليوم ستشعر بالحاجة إلى إيجاد الأمان العاطفي.

العقرب:

حياتك العاطفية تتشكل بشكل جيد وتزداد حدتها يومًا بعد يوم، ستحتاج قريبًا إلى معرفة ما إذا كنت مستعدًا لتقديم التزام أعمق لمن تحب.

القوس:

سيكون هناك شعور بالهدوء في حياتك العاطفية، ضع بعض الخطط العشوائية واقضِ اليوم بصحبة من تحب.

الجدي:

سوف ينمو ولعك بشخص معين مع مرور كل يوم، وقد يكون اتصالاً بعيد المنال حتى الآن ، ولكن إذا بذلت بعض الجهود ، فمن المحتمل أن يتطور إلى شيء ذي معنى.

الدلو:

سوف تكون مصدر إلهام لك لتعويض حياتك العاطفية، فأولئك الذين هم عازبون سيتخذون قرارًا واعًا لمقابلة أشخاص جدد وإيجاد طريقة لمقابلة شخص مميز.

الحوت:

قد لا تكون واضحًا فيما تشعر به تجاه المقربين منك، ويبدو أن حياتك العاطفية تسير على ما يرام، لكنك لا تزال غير متأكد مما تريد.