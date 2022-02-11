موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى مونديال الأندية والقنوات الناقلة

يقدم لكم «الكابتن» موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة التشكيل المتوقع، حيث يترقب عشاق الكرة فى مصر والوطن العربي موعد مباراة القمة النارية بين الأهلي المصري والهلال السعودي فى مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية.

يدخل المارد الأحمر المباراة وهو يسعي لتحقيق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة فى تاريخة حيث حصل عليها مرتين فى عام 2006، 2020، حاصةٍ بعد عودة اللاعبين المشاركين مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون لصفوف الفريق بعد نهاية البطولة بتحقيق المنتخب الوطني المركز الثاني بعد الخسارة أمام السنغال فى نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون بركلات الترجيح.