السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نجوم الصحافة يحتفلون بعيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد منصور

جريدة الدستور

احتفل مساء أمس، شيخ الصحفيين الكاتب الصحفى الكبير محمد عبدالجواد منصور، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعيد ميلاده الـ98 فى حضور لفيف من القيادات الصحفية وأفراد أسرته.

وكان من ضمن الحضور، الإعلامى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية والإعلامى عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة السابق وعضو الهيئة الوطنية للإعلام السابق وعلى حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والكاتب الصحفى جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائى السابق وماهر مقلد مدير موقع الأهرام الإلكترونى، وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق والكتاب الصحفيين محسن عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام والمشرف على ملحق الجمعة وإسماعيل العوامى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة الأهرام وأحمد عامر مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم البرلمان والمشرف على القسم السياسى وناهد الكاشف مساعد رئيس التحرير الأهرام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف السابق والكاتب الصحفى محمود الضبع المحلل بالقنوات الفضائية ومدير تحرير اليوم السابع السابق.

والدكتور أحمد حسنين أستاذ الإدارة بجامعة هيرتفورد بالعاصمة الإدارية والدكتور محمد لبيب رئيس تحرير مجلة روز بدبى.

وتم الاحتفال بمنزله وبحضور زوجته وأولاده المهندسة منى عبدالجواد نائب رئيس شركة سيمنز السابقة والمهندس خالد عبدالجواد بسويسرا وماجدة عبداللاه مدير توزيع المطبوعات العربية.

الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد منصور يعد الأكبر سنا فى الوسط الصحفى المصرى، ويحمل تاريخا طويلا وممتدا، فهو من مواليد 10 فبراير 1924، وترأس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط التى شارك فى تأسيسها عام 1965، ثم تولى بعدها رئاسة مجلس إدارتها وتحريرها.

عرف منصور بقربه الشديد من عائلة الرئيس محمد أنور السادات، وظل مستشارا إعلاميا بالقصر الجمهورى لمدة تصل إلى 16 سنة، منها 4 سنوات قضاها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى مونديال الأندية والقنوات الناقلة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل