نجوم الصحافة يحتفلون بعيد ميلاد شيخ الصحفيين محمد عبدالجواد منصور

احتفل مساء أمس، شيخ الصحفيين الكاتب الصحفى الكبير محمد عبدالجواد منصور، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، بعيد ميلاده الـ98 فى حضور لفيف من القيادات الصحفية وأفراد أسرته.

وكان من ضمن الحضور، الإعلامى محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية والإعلامى عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة السابق وعضو الهيئة الوطنية للإعلام السابق وعلى حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والكاتب الصحفى جمال حسين رئيس تحرير الأخبار المسائى السابق وماهر مقلد مدير موقع الأهرام الإلكترونى، وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق وعضو الهيئة الوطنية للصحافة السابق والكتاب الصحفيين محسن عبدالعزيز نائب رئيس تحرير الأهرام والمشرف على ملحق الجمعة وإسماعيل العوامى نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو مجلس إدارة الأهرام وأحمد عامر مدير تحرير الأهرام ورئيس قسم البرلمان والمشرف على القسم السياسى وناهد الكاشف مساعد رئيس التحرير الأهرام وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير بوابة روز اليوسف السابق والكاتب الصحفى محمود الضبع المحلل بالقنوات الفضائية ومدير تحرير اليوم السابع السابق.

والدكتور أحمد حسنين أستاذ الإدارة بجامعة هيرتفورد بالعاصمة الإدارية والدكتور محمد لبيب رئيس تحرير مجلة روز بدبى.

وتم الاحتفال بمنزله وبحضور زوجته وأولاده المهندسة منى عبدالجواد نائب رئيس شركة سيمنز السابقة والمهندس خالد عبدالجواد بسويسرا وماجدة عبداللاه مدير توزيع المطبوعات العربية.

الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد منصور يعد الأكبر سنا فى الوسط الصحفى المصرى، ويحمل تاريخا طويلا وممتدا، فهو من مواليد 10 فبراير 1924، وترأس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط التى شارك فى تأسيسها عام 1965، ثم تولى بعدها رئاسة مجلس إدارتها وتحريرها.

عرف منصور بقربه الشديد من عائلة الرئيس محمد أنور السادات، وظل مستشارا إعلاميا بالقصر الجمهورى لمدة تصل إلى 16 سنة، منها 4 سنوات قضاها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.