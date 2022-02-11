أنقذوا مصطفى.. الباز يدعو للتبرع لطفل ولد دون جهاز هضمى

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أهل الخير للمسارعة بالتبرع للطفل مصطفى وليد سيد محمد، وهو طفل ولد دون جهاز هضمي، موضحًا أن الطفل يحتاج لزراعة جهاز هضمي كامل، وهذه العملية تتكلف 36 مليون جنيه.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وزارة التضامن وافقت على فتح حساب للتبرع من أجل إنقاذ الطفل، منوهًا بأن أهل الخير تبرعوا بـ200 ألف فقط حتى الآن، مناشدًا كل من يستطيع التبرع بالإسراع والتبرع على الحسابات المخصصة.