السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أنقذوا مصطفى.. الباز يدعو للتبرع لطفل ولد دون جهاز هضمى

جريدة الدستور

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أهل الخير للمسارعة بالتبرع للطفل مصطفى وليد سيد محمد، وهو طفل ولد دون جهاز هضمي، موضحًا أن الطفل يحتاج لزراعة جهاز هضمي كامل، وهذه العملية تتكلف 36 مليون جنيه.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وزارة التضامن وافقت على فتح حساب للتبرع من أجل إنقاذ الطفل، منوهًا بأن أهل الخير تبرعوا بـ200 ألف فقط حتى الآن، مناشدًا كل من يستطيع التبرع بالإسراع والتبرع على الحسابات المخصصة.

 

التفاصيل…

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وائل لطفي

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