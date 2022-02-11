عمرو دياب يتألق فى حفله الغنائى بمركز المنارة (صور)

أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائيا ضخما مساء اليوم، بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم الهضبة عمرو دياب خلال الحفل باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية وقدم مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره والتي يحرص على سماعها وترديدها.

وحضر الحفل أكثر من ٣٠ ألف من محبي عمرو وتميز الحفل بتنظيم الجيد وتم بناء مسرح يقام في مصر قام بتنفيذ المهندس حامد عرفة ومهندس الصوت عماد نبيل والنجم أحمد عصام فاير شو وتفاعل الجمهور مع الهضبة خلال الحفل الذي استمر على مدار ساعتين ونص وتم غلق الأبواب بعد بداية الحفل بسبب الحضور الضخم.

عمرو دياب حفل المنارة ٢٠٢٢

عمرو دياب حفل المنارة ٢٠٢٢

عمرو دياب حفل المنارة ٢٠٢٢

عمرو دياب حفل المنارة ٢٠٢٢

عمرو دياب حفل المنارة ٢٠٢٢

عمرو دياب حفل المنارة ٢٠٢٢

عمرو دياب حفل المنارة ٢٠٢٢

عمرو دياب حفل المنارة ٢٠٢٢

عمرو دياب حفل المنارة ٢٠٢٢

عمرو دياب حفل المنارة ٢٠٢٢

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