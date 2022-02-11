السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح معرض عصير الكتب بنادي أسيوط الرياضي (صور)

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، معرض عصير الكتب الذي ينظمه نادي أسيوط الرياضي بالتعاون مع دار عصير الكتب بالقاعة الملكية بمقر النادي بحي شرق مدينة أسيوط في الفترة من 11 فبراير وحتى 28 فبراير الجاري 2022 في إطار اهتمام الدولة ببناء الفكر وتحصين الوعي.

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جاء ذلك بحضور المهندس مجدي سليم رئيس مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي وعضو مجلس الشيوخ وضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي ووجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط والقس عاموس بمطرانية الأقباط الارثوذوكس بأسيوط وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق وريمون ثابت مدير التوزيع بدار عصير الكتب  وهشام جمال مدير العلاقات العامة بالدار.

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وعقب الافتتاح تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه أقسام المعرض واستمع إلى شرح عن محتويات المعرض الذي يضم 9 أقسام تتضمن كتب في الأدب الروائي والأدب المترجم وقسم لكتب الأطفال والأسرة وقسم للكتب التاريخية والسياسية تقدم للمواطنين ومحبي القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية تناسب الجميع وبخصومات تصل من 10 إلى 70% مشيدًا بتنوع الكتب التى تتناسب مع مختلف الفئات والاعمار مشيرًا إلى أهمية هذه المعارض التي توفر الكتب المتنوعة للمواطنين بأسعار مخفضة وتساهم في نشر الثقافة والمعرفة وتنمية روح البحث والاطلاع.

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وأكد المحافظ على دعمه الكامل للأنشطة الثقافية والفنية التي تقام بمختلف مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية نشر الثقافة والمعرفة وتنظيم المعارض المختلفة بالمحافظة لأهمية الثقافة في بناء الإنسان وخلق أجيال ذات عقلية ثقافية مستنيرة تسهم فى بناء مصر، معرباً عن سعادته البالغة بتنظيم المعرض والذى يضم عدداً كبيراً من الكتب في المجالات المختلفة يتم بيعها للجمهور بأسعار مخفضة وذلك لبناء الفكر وتحصين الوعي وتهذيب السلوك ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها تعد أحد أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.
ووجه المهندس مجدي سليم رئيس مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه للحركة الثقافية والفكرية بالمحافظة ومشاركته للفعاليات والمبادرات التي يقيمها النادي مشيدًا بأهمية التواصل والمشاركة المجتمعية من جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التي من شأنها بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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كما تفقد محافظ أسيوط نادي أسيوط الرياضي على هامش المؤتمر وتفقد الخدمات والأنشطة المتنوعة الموجودة بالنادي كما التقى عدد من المواطنين المترددين على النادي وعلى معرض الكتاب وحرص على التحاور معهم مؤكدًا أن خدمة المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تأتي على رأس أولوياته وتسعى جميع الأجهزة التنفيذية لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطن لتحقيق التنمية المنشودة.

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
اسيوط محافظة العلاقات العامة رئيس مجلس إدارة محافظ أسيوط المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصير الكتب المشروعات الصغيرة تنمية المشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللواء عصام سعد معرض الكتاب

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وائل لطفي

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