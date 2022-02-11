السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فشل فى اغتصابها.. القبض على المتهم بذبح طفلة فى أوسيم

ذبح
ذبح

فشل في اغتصابها فقرر قتلها لكي لا يفتضح أمره.. 48 ساعة كانت كفيلة لمباحث الجيزة لكشف لغز العثور على جثة طفلة عارية داخل منزلها مذبوحة، حيث تبين أن نجل عمتها وراء الجريمة التي وقعت داخل منزلها بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال الجيزة.

كانت البداية بتلقي الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها تلقيها بلاغاً بالعثور على جثة طفلة مذبوحة داخل منزل بمنطقة الزرايب بقرية البراجيل بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة «أمل م ع» 15 سنة، بها آثار ذبح بمنطقة الرقبة وطعنة في الجسد وعارية الجسد، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليها "نجل عمتها" بدافع الاغتصاب إلا أنه فشل في محاولته فقام بقتلها وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهم بمأمورية أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون مباحث مركز شرطة أوسيم وأمكن ضبطه واقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عقب فشله في اغتصاب المجني عليها فقام بقتلها خشية افتضاح أمره وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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