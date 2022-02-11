وزيرة التضامن: سعدنا بالعمل مع الشركة المتحدة فى مسرحية «كنز الدنيا»

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إن الهدف من مسرحة "كنز الدنيا" هو دمج "قادرون باختلاف" في المجتمع بشكل إيجابي، مشيرة إلى أن أسر أبطال المسرحية شعروا بالفرحة والسعادة بعد مشاهدة أبنائهم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أننا نظمنا عرض مسرحية "كنز الدنيا" بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والفنان أشرف عبدالباقي، لافتة إلى أن الهدف منها هو ترك مساحة لـ "قادرون باختلاف" للتعبير عن أنفسهم.