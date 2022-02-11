السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص بطعنة نافذة بسبب الخلاف على تأمين شقة إيجار بالمحلة

قتل
قتل

شهدت منطقة السكة الوسطنية بدائرة قسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية، مصرع شخص مع آخر إثر إصابته بطعنة نافذة بسبب الاختلاف على رد تأمين شقة إيجار، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورد بلاغ بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء بين طرفين وسقوط متوفي بمنطقة السكة الوسطنية بدائرة القسم

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين مصرع شاب بطعنة نافذة وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية نشبت بين المجني علية وصاحب شقة لوجود خلافات بين الطرفين  على رد قيمة تأمين شقة إيجار، تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين وتعدي صاحب الشقة على المستأجر وقام بطعنه بسلاح ابيض بطعنه نافذة أودت بحياته ولقى مصرعه في الحال

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.

مصرع شخص أثر اصابته بطعنة نافذة بسبب الاختلاف على تأمين شقة ايجار بالمحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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