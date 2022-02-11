الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز: «تعامل الإعلام مع المنتخب مفسد وفيه تصريحات للعيبة متصحش»

جريدة الدستور

انفعل الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الهواء بسبب الاحتفاء الشديد من الإعلام بلاعبي المنتخب رغم خسارتهم كأس الأمم الإفريقية 2021، قائلًا إنه باستثناء محمد صلاح، فإن لعيبة المنتخب خرجوا في البرامج يتحدثون كالنجوم، وليس لديهم أي إحساس بالخسارة.

وأضاف الباز، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "محمد صلاح ظهر حزينا بعد الخسارة أمام السنغال في نهائي إفريقيا، أما البقية نحن أمام لعيبة نجوم في البرامج يتحدثون عن حياتهم، والإحساس بالخسارة غير موجود".

وأردف: "لا يجب أن نستمر في فكرة تدليل المهزوم، ويجب على اللعيبة أن يفوقوا ويروا الأخطاء، دون فتحة الصدر، لأن الرياضة مش خناقة، يجب أن يستعدوا حتى لا نكرر الخسارة".

 

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