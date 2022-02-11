مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حريق شقة بالإسكندرية

لقى عامل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم، في حريق نشب داخل "شقة عريس" بمنطقة الزوايدة خورشيد التابعة لحي المنتزه.

تعود الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة بمنطقة الزوايدة خورشيد تابع حي المنتزه، مما أدى إلى مصرع عامل وإصابة ثلاث آخرين.

بالفحص تبين حدوث ماس كهربائي نتيجة تيار كهربائي عالي، مما أدي إلي صعق عامل منجد وقت تركيب ستارة البلكونة في شقة عريس لم تسكن بعد مما أدى إلى اشتعال حريق ووفاة العامل وإصابة ثلاثة.

وعلى الفور، تم نقل المتوفي الي مشرحة كوم الدكة، وتم نقل المصابين الي مستشفى رأس التين، وتم عمل الأبحاث الاجتماعية وجار استكمال المستندات لصرف مساعدات الوفاة والإصابة.