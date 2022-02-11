أمريكا: روسيا نشرت 100 ألف جندى على الحدود الأوكرانية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الجمعة، أن الولايات المتحدة ترى علامات لتصعيد روسي بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية.

وأوضح سوليفان خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا حول الأزمة في أوكرانيا.

وقال المستشار الأمريكي إن روسيا ستبتكر ذريعة لاجتياح أوكرانيا حال قررت الغزو، مشيرا إلى انهم لا يعرفون إن كان بوتين اتخذ قرارا نهائيا بغزو أوكرانيا ولم يصرحوا بذلك أبدا.

وأضاف سوليفان: "أكثر من 100 ألف جندي روسي ينتشرون على الحدود الأوكرانية حاليا، لا نستبعد أن تنفذ روسيا "هجوما خاطفا" على كييف".

وكشف جيك سوليفان أن الأسلحة الأمريكية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا "دفاعية" ولا تستخدم في الهجوم، مشيرا إلى أن واشنطن زودت أوكرانيا بأكثر من نصف مليار دولار من الأسلحة الدفاعية خلال العام الماضي

وأضاف سوليفان: "لا يمكننا توقع شكل التحرك الروسي ضد أوكرانيا لكن احتمالات الاستيلاء على مدن قائمة".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن القوات الأمريكية شرق أوروبا ستكون تحت قيادة الناتو.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاسن في وقت سابق اليوم إنه أوضح لنظيره الروسي خطورة العواقب التي ستنجر على أي تصعيد روسي في أوكرانيا مشيرا إلى أن الأسلحة التي سلمتها بريطانيا لأوكرانيا هي أسلحة دفاعية ومحدودة في العدد.

وأضاف بن والاس "سمعت من وزير الدفاع الروسي تأكيدا بأن بلاده لا تعتزم اجتياح أوكرانيا كما أوضحت لنظيري الروسي بأن الناتو متمسك بمبدأ حرية الدول في اتخاذ قراراتها".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في وقت سابق اليوم إن غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يبدأ "في أي وقت" بما في ذلك خلال أولمبياد بكين.

فيما طاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا مؤكدا أن الأوضاع في أوكرانيا قد تتفاقم بسرعة ولن ترسل الولايات المتحدة قوات لإنقاذ الأمريكيين الهاربين من داخل البلاد.