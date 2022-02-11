إحالة مسئول المجمعات الاستهلاكية للجنايات لاختلاسه 800 ألف جنيه

أحال المستشار طارق الحتيتى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المسئول عن المجمعات الاستهلاكية بالأسمرات والإباجية للمحاكمة الجنائية لاختلاسه ٨٠٠ ألف جنيه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع (مسئول المجمعات الاستهلاكية بمجمعات الأباجية والسيدة سكينة والأسمرات إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية) اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.

تقدر بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه عبارة عن قيمة السلع المسلمة إليه لبيعها فى المجمعات الاستهلاكية ، الا أنه احتسبها لنفسه بنية تملكها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها إرتباطأ لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان ارتكب تزويرا فى محررات رسمية هى إيصالات الإيداع المنسوبة إلى الهيئة القومية للبريد المصرى.

وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار الصحيح منها وأثبت بها زوره قيامه بإيداع المبالغ المختلسة بحساب الشركة بالبريد، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله محتجا بما دون بها زورا ولإخفاء اختلاسه لتلك المبالغ .