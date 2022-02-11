السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة مسئول المجمعات الاستهلاكية للجنايات لاختلاسه 800 ألف جنيه

متهم
متهم

أحال المستشار طارق الحتيتى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المسئول عن المجمعات الاستهلاكية بالأسمرات والإباجية للمحاكمة الجنائية لاختلاسه ٨٠٠ ألف جنيه.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع (مسئول المجمعات الاستهلاكية بمجمعات الأباجية والسيدة سكينة والأسمرات إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية) اختلس أموالا وجدت فى حيازته بسبب وظيفته.

تقدر بمبلغ ٨٠٠ ألف جنيه عبارة عن قيمة السلع المسلمة إليه لبيعها فى المجمعات الاستهلاكية ، الا أنه احتسبها لنفسه بنية تملكها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها إرتباطأ لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان ارتكب تزويرا فى محررات رسمية هى إيصالات الإيداع المنسوبة إلى الهيئة القومية للبريد المصرى.

وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار الصحيح منها وأثبت بها زوره قيامه بإيداع المبالغ المختلسة بحساب الشركة بالبريد، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها لجهة عمله محتجا بما دون بها زورا ولإخفاء اختلاسه لتلك المبالغ .

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي فى مونديال الأندية والقنوات الناقلة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل