الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظفين لقيامهما بإهدار المال العام فى الغربية

حبس
حبس

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية - يقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية إثر قيامهما باستغلال موقعيهما الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص  وتمكينه من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة بالعقار الخاص به دون اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وعدم قيام المذكورين بتحرير محاضر مخالفات البناء لمالك العقار المشار إليه ، مما أدى إلى إهدار المال العام بما هو قيمته  مليون جنيه ، فضلا عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو  المشار إليه .. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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