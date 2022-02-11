الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن» يوضح الفرق بين الحكم المحلى والمجالس الشعبية

جانب من ندوة حزب
جانب من ندوة حزب حماة الوطن

أجرى اللواء أحمد عبد الرحيم امين المجالس النيابة والحزبية بحزب حماة الوطن، زيارة لمحافظة بورسعيد، ضمن خطة الزيارات الدورية التي تقوم بها الأمانة المركزية للمجالس النيابية والمحلية بحزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، وتعليمات اللواء طارق نصير امين عام الحزب، ومتابعة الدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم. 

وكان في استقباله العميد سامح عطوة، أمين محافظة بورسعيد، ومحمد أبو العينين أمين المجالس المحلية بأمانة بورسعيد وبعض أعضاء الأمانة، حيث بدأت الندوة التي أقيمت بمكتبة مصر العامة باستعراض فيلم وثائقي عن تطور الحياة السياسية في مصر على مدار 200 عام. 


وفي البداية عرف اللواء أحمد عبد الرحيم عن ماهية المجالس المحلية والفرق بين الحكم المحلي والمجالس الشعبية، مستعرضا لأهم البنود والتعريفات المختلفة التي تم طرحها في مسودة قانون الإدارة المحلية مع شرح وافي لكيفية تنفيذ ذلك على أرض الواقع من خلال تجربته الشخصية أثناء توليه لعديد من المناصب التنفيذية لحكم المحلي منذ عام 2007 وحتى عام 2017. 


وأكد الدكتور سامح فوزي، رئيس قطاع القناة بالأمانة المركزية للمجالس النيابية والمحلية ومسؤول الاتصال السياسى بالأمانة في كلمته عن البنود الخلافية في مسودة قانون الإدارة المحلية، ثم تطرق للتسويق السياسي للكادر الحزبي وما يجب التمتع به من مقومات، وشدد علي ضرورة العمل علي تأهيل الاعضاء وتثقيفهم بشكل كافي استعدادا لأي التزام سياسي أو تكليف قادم. 

ويهدف اللقاء إلى أهمية العمل بالإدارة المحلية بجناحيها التنفيذي والشعبي، وكيفية الاستعداد لانتخابات المحليات في اي وقت يتم إقرار قانون الإدارة المحلية، وشروط الترشيح و المستندات المطلوبة للترشح وشرح لكل الفئات الممثلة، والمعايير التي يجب توفرها في عضو المجلس المحلي وكذلك حقوقه وواجباته وكيفية إدارة جلسات المجلس الشعبي المحلي. 

 

 

 

 

 

 

مجلس الشعب حماة الوطن محمد أبو العينين محافظة بورسعيد فيلم وثائقي المجالس المحلية الحياة السياسية حزب حماة الوطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

تعرف على لينك الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل