«حماة الوطن» يوضح الفرق بين الحكم المحلى والمجالس الشعبية

أجرى اللواء أحمد عبد الرحيم امين المجالس النيابة والحزبية بحزب حماة الوطن، زيارة لمحافظة بورسعيد، ضمن خطة الزيارات الدورية التي تقوم بها الأمانة المركزية للمجالس النيابية والمحلية بحزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، وتعليمات اللواء طارق نصير امين عام الحزب، ومتابعة الدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم.

وكان في استقباله العميد سامح عطوة، أمين محافظة بورسعيد، ومحمد أبو العينين أمين المجالس المحلية بأمانة بورسعيد وبعض أعضاء الأمانة، حيث بدأت الندوة التي أقيمت بمكتبة مصر العامة باستعراض فيلم وثائقي عن تطور الحياة السياسية في مصر على مدار 200 عام.



وفي البداية عرف اللواء أحمد عبد الرحيم عن ماهية المجالس المحلية والفرق بين الحكم المحلي والمجالس الشعبية، مستعرضا لأهم البنود والتعريفات المختلفة التي تم طرحها في مسودة قانون الإدارة المحلية مع شرح وافي لكيفية تنفيذ ذلك على أرض الواقع من خلال تجربته الشخصية أثناء توليه لعديد من المناصب التنفيذية لحكم المحلي منذ عام 2007 وحتى عام 2017.



وأكد الدكتور سامح فوزي، رئيس قطاع القناة بالأمانة المركزية للمجالس النيابية والمحلية ومسؤول الاتصال السياسى بالأمانة في كلمته عن البنود الخلافية في مسودة قانون الإدارة المحلية، ثم تطرق للتسويق السياسي للكادر الحزبي وما يجب التمتع به من مقومات، وشدد علي ضرورة العمل علي تأهيل الاعضاء وتثقيفهم بشكل كافي استعدادا لأي التزام سياسي أو تكليف قادم.

ويهدف اللقاء إلى أهمية العمل بالإدارة المحلية بجناحيها التنفيذي والشعبي، وكيفية الاستعداد لانتخابات المحليات في اي وقت يتم إقرار قانون الإدارة المحلية، وشروط الترشيح و المستندات المطلوبة للترشح وشرح لكل الفئات الممثلة، والمعايير التي يجب توفرها في عضو المجلس المحلي وكذلك حقوقه وواجباته وكيفية إدارة جلسات المجلس الشعبي المحلي.