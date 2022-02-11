«استخدام سرطانى للسوشيال ميديا».. الباز يفند 3 وقائع ابتزاز لـ«الداخلية»

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفترة الأخيرة شهدت استخدامًا سرطانيًا للسوشيال ميديا لابتزاز الشرطة، والتشهير بالدولة المصرية أمام المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك دعا وزارة الداخلية للرد على الوقائع المثارة وتفنيدها.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إحدى الصفحات على السوشيال ميديا نشرت تقريرًا يزعم وجود تعذيب وحالات إهمال داخل السجون المصرية في شهر يناير الماضي، منوهًا بأن الداخلية ردت على هذا الادعاء، وأكدت أن هذا الكلام عار من الصحة، جملة وتفصيلًا، وقالت "لو في حالات وفاة بتحصل البلد هي اللي هتعلن لأن لو حد مات مش هيستخبى"، وأن الحديث عن حالات تعذيب هو مجرد كلام دون أدلة.