الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«استخدام سرطانى للسوشيال ميديا».. الباز يفند 3 وقائع ابتزاز لـ«الداخلية»

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفترة الأخيرة شهدت استخدامًا سرطانيًا للسوشيال ميديا لابتزاز الشرطة، والتشهير بالدولة المصرية أمام المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك دعا وزارة الداخلية للرد على الوقائع المثارة وتفنيدها.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن إحدى الصفحات على السوشيال ميديا نشرت تقريرًا يزعم وجود تعذيب وحالات إهمال داخل السجون المصرية في شهر يناير الماضي، منوهًا بأن الداخلية ردت على هذا الادعاء، وأكدت أن هذا الكلام عار من الصحة، جملة وتفصيلًا، وقالت "لو في حالات وفاة بتحصل البلد هي اللي هتعلن لأن لو حد مات مش هيستخبى"، وأن الحديث عن حالات تعذيب هو مجرد كلام دون أدلة.

 

التفاصيل..

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى برقم الجلوس ٢٠٢٢

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

تعرف على لينك الاستعلام عن معاش التأمينات بالرقم القومي 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

عبد الرحيم طايع

انتهاك الأطفال

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

جولة جديدة.. كواليس عودة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل