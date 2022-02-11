رئيس الحكومة اللبنانية: لا أقبل التدخل فى صلاحياتى الدستورية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه لا يقبل أن يحدد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية أو يحددها.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب ميقاتي مساء اليوم الجمعة ردا على ما يتم تداوله بوسائل إعلام وصحف لبنانية حول إدراج تعيين عدد من القيادات والمسئولين على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي جرت في القصر الجمهوري أمس.



وجدد ميقاتي التأكيد على أن وضع جدول أعمال مجلس الوزراء هو حصرا من صلاحيته ويطلع رئيس الجمهورية عليه، على أن يكون لرئيس الجمهورية حق طرح أي بند من خارج جدول الأعمال.



وأكد رئيس مجلس الوزراء، ما سبق وكرره في أكثر من مناسبة وموقف، من أنه لم يعقد أي اتفاق جانبي نظير عودة الوزراء الذين قاطعوا جلسات مجلس الوزراء من قبل، وذلك لإعادتهم إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

وشدد ميقاتي على أنه لا يقبل أن يحدد له أحد جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يتدخل في صلاحياته الدستورية ويحددها.