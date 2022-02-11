الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء تونس تؤكد أهمية انعقاد قمة «محيط واحد» لإيجاد حلول سريعة بطريقة تشاركية

نجلاء بودن
نجلاء بودن

أكدت رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان على أهمية انعقاد قمة "محيط واحد"، التي توفر منبرا للنقاشات والمحادثات حول التحديات البحرية العديدة التي يواجهها العالم، من أجل إيجاد الحلول السريعة بطريقة تشاركية.
وقالت بودن - في كلمتها خلال مشاركتها في افتتاح أعمال قمة "المحيط الواحد" بمدينة بريست الفرنسية، التي انطلقت اليوم الجمعة -
إن البحر كان ولا زال جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي التونسي، ومحركًا أساسيًا لاقتصادها ومصدرًا مهمًا للدخل لشريحة كبيرة من سكانها، مضيفة بأن تونس، مثل بقيّة بلدان البحر الأبيض المتوسط، الواقعة على الساحل الجنوبي خصوصا، تعاني من ضغوط بيئية هائلة وهي من بين البلدان الساحليّة الأكثر تأثراً بتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
وأضافت - في بيان لمجلس الوزراء - أنه لا يمكن أن تكون الجهود الوطنية كافية في مواجهة التكلفة الهائلة للاستثمارات والابتكارات التكنولوجية الضروريّة لجعل البحر حلاً مستدامًا للانتعاش الاقتصادي، لذلك فإن تحقيق هذا الهدف يجب أن يراعي حتميّا الفجوة القائمة بين قدرات البلدان وأن يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها البلدان النامية، خاصة وان التحديات أصبحت أكثر صعوبة بسبب الضغوط الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي سببتها جائحة كورونا.
ودعت بودن المجتمع الدولي إلى أن يسارع بإحداث شراكة عالمية تحت رعاية الأمم المتحدة، معتبرة أن الوعي بالحاجة الملحة للحفاظ على البحار يجب أن يشجعنا على الانخراط بحزم في شراكات تضامن ومتعددة الأطراف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لضمان المصالح الحيوية لجميع الدول.

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