عرض لـ«الصوت والضوء» بمعبد أبو سمبل احتفالا بظاهرة تعامد الشمس

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، أنها تلقت خطاباً من شركة مصر للصوت والضوء، مؤكدة عرض الشركة بمعبد أبو سمبل الاثنين المقبل، بمناسبة الظاهرة الفلكية بتعامد الشمس على معبد أبو سمبل بمحافظة أسوان.

وسيقام العرض في السادسة مساء باللغة الأكثر حضورا بين الحاضرين، وسيتم توفير سماعات للترجمة للغات الأجنبية الأخرى، وأوضحت الغرفة أنه سيتم إقامة احتفالية فنية كبرى بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة ومحافظة أسوان.

وفى ذات السياق، تستعد وزارة السياحة والآثار، لتنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في العديد من الأماكن السياحية بالمحافظات المختلفة، بهدف تعظيم دور القوى الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية تعريف المواطنين بالأماكن السياحية.

وتعد ظاهرة تعامد تعامد الشمس على معبد ابو سمبل من الظواهر الفلكية التى تثبث عظمة وقدرة الأجداد الفراعنة والتى تكرر مرتين سنويا فى 22 فبراير، والأخرى فى 22 أكتوبر من كل عام، ومن المقرر أن يتم وضع شاشات كبيرة بالساحة الأمامية للمعبد يوم تعامد الشمس لنقل هذه الظاهرة للجمهور وإعادة إذاعة العرض.

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