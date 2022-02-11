الجمعة 11 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تقارير ومتابعات

رواد السوشيال ميديا يغازلون أروى جودة

اروي جودة
اروي جودة

نشرت الفنانة أروى جودة على «انستجرام» صورة لها دون مكياج ليتفاعل معها رواد السوشيال ميديا ومتابعيها.

نسرين طافش وأسماء جلال يعلقون على صورة أروى جودة دون مكياج

وكتبت الفنانة نسرين طافش على صورة صديقتها أروى جودة: «جميلة مصحوبة بإيموجي حب»، لترد عليها: «انتي اللي جميلة مصحوبة بإيموجي حب».

كما علقت الفنانة الشابة أسماء جلال على الصورة معبرة بإيموجي حب وقلوب حمراء، وعلقت فاطمة بهجت: «قمر مصحوبة بإيموجي حب».

سالي شاهين لأروى جودة جميلة وفرش

كما علقت الإعلامية سالي شاهين: «جميلة وفريش»، كما علق عباس أبو الحسن: «الحب الأول مصحوبة بقلوب حمراء»، لترد عليه أروي جودة قائلة: «الحب كله».

كما علقت إنجي عبدالرحيم: «قمر يا روحي بكل حالاتك ربنا يحفظك»، كما علقت آية محمد: «قمر أوي يا حبيبتي إنتي جميلة أوي في مكياج ومن غير مكياج طول عمرك متألقة وجميلة يا أروي أنا بحبك أوي وبحب تمثيلك، كما علقت فيروز إحدى متابعي موقع انستجرام، قائلة: «ياجميل انت ياعسل مصحوب بقلوب حمراء»، فيما علقت ريحانة إحدي متابعي ومحبي أروي جودة، مشاء الله جمال طبيعي مصحوب بقلوب حمراء.

أروى جودة انستجرام الانستجرام تبادل الصور السوشيال ميديا رواد السوشيال ميديا مكياج

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