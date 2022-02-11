الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. أولى جلسات محاكمة المستشار القانوني السابق لمحافظة البحر الأحمر

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات البحر الأحمر غدا أولى جلسات محاكمة المستشار القانونى السابق لمحافظة البحر الأحمر، فى اتهامه بتزوير شهادات تعيينه.

 كان المستشار علاء فرج، المحامى العام الأول لنيابات البحر الأحمر، قرر إحالة المستشار القانونى لمحافظة البحر الأحمر، بأوراق ومستندات ثبت أنها «مزورة»، ومتهم فى 13 قضية نصب، إلى محكمة جنايات البحر الأحمر، بتهمة التزوير.

وكشفت تفاصيل القضية أن تحريات العقيد محمد هيبة، من مباحث الأموال، أكدت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم عام 2014، وأن سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر، سامية محرز، أبلغت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام محمد محروس على ناجى، المستشار القانونى لمحافظ البحر الأحمر السابق، بتقديم شهادة ليسانس حقوق «مزورة» من مسوغات تعيينه، وأنه تم تشكيل فريق بحث لفحص البلاغ، وأكدت التحريات صحة البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدعو «محمد. م. ع»، 31 عامًا، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور البحيرة، مسجل خطر، نصب ونشاط إجرامى مستمر، وسبق ضبطه وإحضاره فى 13 قضية نصب، تزوير، مقاومة سلطات، وسلاح، وأن تقارير رقابية وقانونية كشفت مستندات وشهادات تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا.

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