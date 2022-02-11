غدًا.. الحكم على 10 موظفين بتهمة اختلاس أموال من مديرية المساحة بالشرقية

تصدر محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي بيومي، وعضوية المستشارين حمدي طلبة، وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبد العظيم، غدا حكمها في محاكمة المتهمين في واقعة اختلاس أكثر من 8 ملايين جنيه من أموال مديرية المساحة بالشرقية.

تعود أحداث القضية رقم 21896 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة ثان الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق إحالة كلًا من: (إيمان ن ال - صلاح ن م - أحلام هـ ع - محمود م م - محمود ج ع - ميلاد ف أ - ياسر ق ع - نهاد ال م - دينا ال م- مروة ن م)، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى 14 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهمة الأولى والمتهم الثاني بصفتهما موظفين عموميين لكون الأولى رئيسة الوحدة الحسابية ومسؤولة الدفع الإلكتروني بمديرية المساحة بالشرقية، والثاني مسؤول إدخال البيانات على منظومة الدفع الالكتروني بالمديرية، بأن سهلا للمتهمين من الثالث حتى العاشر الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 8 مليون و534 ألف جنيه المملوكة لجهة عملهم، واصطنعا أوامر دفع وهمية على الحاسب الآلي لعدد 8 أشخاص استحقاقهم بمبلغ التعويض دون وجه حق، ودون وجود مستندات بصرف قيمة المبلغ، ما مكن المتهمين من السادس إلى العاشر صرف تلك المبالغ.

وبينت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجريمة تزوير في محررات رسمية واليكترونية واستعمالها، ارتباطا لا يقبل التجزئة، حيث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية واليكترونية بجهة عملهما في دفتري أرقام 224 و28 نزع ملكية طلبات صرف وهمية، بطريق الاصطناع وجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن قام المتهم الثاني بناءا على تعليمات المتهمة الأولى بإدخال بينات وهمية لعدد 8 أشخاص وهم المتهمين من الثالث حتى العاشر وأثبت فيها على خلاف الحقيقة استحقاقهم المبلغ المالي سالف البيان.

وتم تحرير محضر بالواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة احالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.