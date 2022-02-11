الجيش العراقى يقتل إرهابيا يرتدى حزاما ناسفا فى نينوى

أعلن الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم، قتل أحد الإرهابيين، كان يرتدي حزاماً ناسفاً، في جبل قره جوغ بمحافظة نينوى.

وقال اللواء رسول، وفق صحيفة بغداد تايمز، إنه استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14، خرجت قوة من استخبارات الشعبة المذكورة ومفرزة قنص حراري من لواء المشاة 50 للفرقة (قيادة القوات البرية) بواجب استطلاع سفح جبل قره جوغ.

وأضاف أنه تمت ملاحظة أحد الإرهابيين، وبعد استمكانه من قبل مفرزة القنص تم قتله على الفور، حيث كان يرتدي حزاماً ناسفاً في أسفل سفح جبل قره جوغ بمحافظة نينوى.

وكان قد أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى شرقي العراق، أن اثنين من مسلحي تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) قتلا وتم اعتقال ثلاثة آخرين وقصفت مدفعية الحشد الشعبي مواقع للتنظيم المتطرف بحوادث متفرقة في المحافظة.

وقال الرائد علاء السعدي من قيادة شرطة محافظة ديالى لوكالة أنباء (شينخوا) اليوم إن طيران الجيش العراقي قصف موقعا لمسلحي تنظيم (داعش) بالقرب من منطقة سد العظيم (60 كم) شمال مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، مما أدى إلى مقتل اثنين من المسلحين وتدمير الموقع بشكل كامل.

وأضاف أن جهاز الاستخبارات التابع للحشد الشعبي تمكن اليوم من تفكيك خلية لمسلحي (داعش) واعتقال أفرادها في منطقة حمرين (70 كم) شمال شرق بعقوبة، مبينا أن الخلية تضم ثلاثة أشخاص وكانت تقدم المعلومات والدعم لمسلحي (داعش).

وأشار السعدي إلى أن المدفعية التابعة للحشد الشعبي قصفت اليوم ثلاثة مواقع لمسلحي تنظيم (داعش) في وادي ثلاب (80 كم) شمال شرق بعقوبة، مبينا أن عملية القصف تمت بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، ولم يعرف ما إذا كانت هناك خسائر في صفوف المسلحين.

وأعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي الأسبق في التاسع من ديسمبر عام 2017 طرد عناصر التنظيم المتطرف وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة لتنظيم (داعش) ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد بالرغم من العمليات التي تشنها قوات الأمن العراقية.