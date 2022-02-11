وزير الأوقاف الجزائرى يصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر «الأعلى للشئون الإسلامية»

وصل وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة، إلى مصر؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر العام الـ32 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي من المقرر أن ينطلق، غدًا السبت، ويستمر على مدار يومين.



ويعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي"، كما من المقرر أن يناقش مسألة تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني، ومشروعية الدولة الوطنية، وضوابط عقد المواطنة، عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات، التسامح الديني، ومكانة المرأة في الدولة الوطنية.