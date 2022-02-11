9 قرارات لـ اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد

في اطار استعداد حزب الوفد لإجراء انتخابات رئاسة الحزب في مارس 2022 اجتمعت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، مساء اليوم الجمعة، الموافق 11 فبراير، برئاسة عيد هيكل نائب رئيس الحزب، وحضور كل من عباس حزين سكرتير عام مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب وبمشاركة فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب ومقرر اللجنة عن طريق الفيديو كونفيرانس نظرًا لظروفه الصحية.

وناقشت اللجنة الخطوط العريضة للتجهيز لعملية الانتخاب بدءًا من تلقي الطلبات الخاصة بالمرشحين مرورا بالتجهيز للعملية الانتخابية واستقبال أعضاء الهيئة الوفدية والعمل على إتاحة كل سبل الراحة لهم للتصويت بشكل ديمقراطي وكذا عملية الإشراف على عملية التصويت مرورا بإعلان النتيجة.

واتخذت اللجنة القرارات التالية:

أولا: استقبال الراغبين في الترشح بدءًا من غد السبت، الموافق 12 فبراير الجاري، بمقر الحزب بالدقي بقاعة كبار الزوار بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء يوميا وحتى الخميس الموافق 17 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساء.



ثانيًا: التقدم للترشح على استمارات معدة سلفا ومرقمة ومختومة بخاتم الحزب ويعطي راغب الترشح إيصالا يفيد بتقدمه ويرفق بطلب الترشح السيرة الذاتية للمرشح.



ثالثًا: لا يحق التقدم بطلب الترشح إلا لعضو الهيئة الوفدية المسدد لاشتراكه حتى عام 2022.



رابعًا: لا يتم قبول طلب الترشح إلا بعد سداد المساهمة المقررة وقدرها مائة ألف جنيه تسدد نقدا لخزينة الحزب على سبيل التبرع؛ مساهمة من المرشح في مصاريف إجراء العملية الانتخابية، ولا يجوز استردادها بأي حال بعد التبرع وفقًا للائحة.



خامسًا: تتلقي اللجنة الطعون والتظلمات يومي السبت والأحد 19 و 20 فبراير.



سادسًا: يتم إعلان الكشوف النهائية للمترشحين يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.



سابعا: أقرت اللجنة مبدأ الترتيب بأسبقية التقدم للمرشحين في استمارة التصويت في الانتخاب.



ثامنًا: ناقشت اللجنة التكاليف المتوقعة لعملية الانتخاب بعد مراجعة الجمعيات العمومية السابقة ورأت اللجنة تخصيص حساب داخلي خاص لعملية الانتخاب يتم إيداع مساهمات المرشحين فيه والصرف منه على العملية الانتخابية وطالبت اللجنة بضرورة توفير مصادر تمويل أخرى وتبرعات في ظل الارتفاع المتوقع للمصروفات، خاصة أن بعض الناخبين سوف ياتون من محافظات بعيدة، وإصرار الحزب على توفير سبل الراحة للمرشحين وأعضاء الجمعية العمومية على حد سواء إسوة بما تم في الجمعيات العمومية السابقة.



تاسعًا: كلفت اللجنة نبيه زكي مصطفي المدير الإداري للحزب بعملية الإعداد للسرادق الخاص بالانتخاب وكل التجهيزات الإدارية المتعلقة بهذا الموضوع، وقررت اللجنة استمرار انعقادها بشكل دائم.