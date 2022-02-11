الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع تحضيرى للمنتدى الاقتصادى والبيئي الأوروبى.. الاثنين

هيلجا ماريا شميد
هيلجا ماريا شميد

يفتتح الممثل الدائم لبولندا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السفير آدم هاسينسكي، مع الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد، يوم الإثنين المقبل، الاجتماع التحضيري الأول للمنتدى الاقتصادي والبيئي الثلاثين للمنظمة.


وذكرت المنظمة الأوروبية - في بيان اليوم الجمعة - أن ماريوس جيرزي غوليكي نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندية سيلقي الخطاب الرئيسي.


وأشارت إلى أن موضوع المنتدى الاقتصادي والبيئي لهذا العام هو "تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من خلال الانتعاش الاقتصادي المستدام من جائحة (كوفيد-19)".


وأضافت أن المنتدى الاقتصادي والبيئي يتيح إجراء حوار سياسي بين الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حول القضايا الاقتصادية والبيئية الرئيسية المتعلقة بالأمن.
يذكر أنه يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثلاثين للمنتدى، وسيجمع ممثلين من الحكومات ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
 

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