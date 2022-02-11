الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حفل عمرو دياب كامل العدد.. والجمهور يتحدى برودة الطقس

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

توافد عدد كبير من الجمهور إلى المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس لحضور حفل الهضبة عمرو دياب.

ورفع الحفل شعار “كامل العدد” بعد أن حرص آلاف الجمهور على حضور الحفل الجماهيري وتحدي برودة الجو والطقس، حيث ينتظرون في الوقت الحالي صعود النجم عمرو دياب على خشبة المسرح لانطلاق الحفل.

ونفذت الأيام الماضية تذاكر حفل النجم عمرو دياب والتي طرحت على ثلاث فئات وهي وجاءت الفئة الأولى والتي طرحت بمبلغ 2500 جنيها مصريا، ونفذت أيضا تذاكر الفئة الثانية بمبلغ 800 جنيها مصريا، والفئة الثالثة والأخيرة والتي طرحت بمبلغ 500 جنيها مصريا.

 

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متميزة نوعة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والجديدة ومنها: "انت الحظ، وخلي الحجر ينطق، وكتر من قربك، ويا أنا يا لأ، وببتدي من الزيرو، ورايقه، وتملي معاك، ووحشتيني، وبرج الحوت، وزي ما انتي، وفاكر لما، وغيرها من الأغنيات.

 

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