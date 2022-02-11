الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد الشفاء من كورونا.. سامي مغاوري يستأنف تصوير «اللعبة 3»

سامي مغاوري
سامي مغاوري

يستأنف الفنان سامي مغاوري تصوير مشاهد مسلسل «اللعبة 3» بعد تماثله الشفاء من فيروس كورونا.

وقال «مغاوري» في تصريح لـ«الدستور» إنه أجرى التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد أمس ليتأكد من شفاؤه تمامًا قبل نزوله من المنزل، وكانت النتيجة سلبية، مؤكدًا أنه يستأنف تصوير مشاهد مسلسل اللعبة أولًا حيث تعطل أبطال العمل أكثر من مرة مما أدى لتبقي مشاهد كثيرة يسعون لانتهاءها بالتزامن مع عرضه يوم 20 فبراير.

وانتهى أبطال العمل من تصوير جزء كبير من الأحداث حسب الخطة التى وضعها مخرج العمل معتز التوني، للحاق بالعرض في الموسم الشتوي، حيث انطلق التصوير خلال شهر نوفمبر الماضي بمدينة 6 أكتوبر.

وتدور الأحداث حول «وسيم ومازو» وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

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