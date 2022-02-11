إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الصحراوى القاهرة الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون، اليوم الجمعة، تم نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمى وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالبحيرة بلاغا يفيد بوقوع حادث سير بين 3 سيارات ( ملاكى - جامبو - ميكروباص ) بالكيلو ١٤٨ اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية ووجود مصابين على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ورجال المرور لتيسير الحركة المرورية ورفع أثار الحادث.

قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمى، وتبين من التقرير الطبي إصابات كل من ( سلوي محمود عبد اللطيف ٥٠ سنه مقيمة دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وهدي توفيق ابراهيم ٥٣ سنة الهوارية باشتباه كسر بالساقين اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقه بالجسم وجمال عبد العزيز العمروسي ٣٧ سنه قراقص دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقه بالجسم و سحر اسماعيل فتحي ٢٧ سنه قراقص دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقه بالجسم و رقية جمال عبد العزيز ٥ سنوات قراقص دمنهور بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وريتال جمال عبد العزيز ٢ سنة قراقص بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ونورة محمد الحناوي ٣٤ سنه الرحمانية امين شرطة بسجن الابعاديه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشعبان السيد السعداوي ٥٢ سنة مقيم سنهور باشتباه نزيف داخلى.

وتم رفع السيارات المتسببة فى الحادث وإعادة حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة.