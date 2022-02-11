عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

كان مدهشًا أن يكون لمعرض الكتاب، فى دورته المنتهية منذ أيام، كل هذا الزخم رغم أن دورته السابقة انتهت منذ ستة أشهر فقط، وعلى مدار أيام المعرض احتفل القراء بمشترياتهم من الكتب على صفحات «فيسبوك».. كان مبهجًا جدًا أن يكون «الكتاب» موضوعًا للاحتفال، الملفت بالنسبة لى أن أكثر الصور التى نشرها القراء لم تكن تخلو تقريبًا من كتب خيرى شلبى «١٩٣٨- ٢٠١١» كما لو كان ثمة اتفاق ضمنى بين عموم القراء على ذلك.. قبل أيام كتبت قارئة على صفحة مجموعة القراءة Bookmark «ويبدو أنها انتبهت لهذه الملاحظة»: «أنا ملاحظة كده إن العظيم خيرى شلبى هو كاتب المعرض.. ده تقريبًا محدش ماجابش كتبه!»، تزامن ذلك مع صدور طبعات جديدة عن دار الكرمة لكل من «نعناع الجناين» و«بطن البقرة» و«منامات عم أحمد السماك» و«موال البيات والنوم» و«العراوى»، كما تزامن مع صدور الطبعة السابعة من روايته الأعظم «وكالة عطية» عن دار الشروق، ناشرة أكثر رواياته.

يبدو أن خيرى شلبى تحوّل مع الوقت- ورغم مرور أحد عشر عامًا على وفاته- إلى بيست سيلر، وهو ما كان يراهن عليه طوال سنوات عمره التى لم يسمح فيها للإحباط بأن يمرر حياته أو يعطل مشروعه.

فى عام ٢٠٠٧ تقريبًا فوجئت به يخبرنى بقراره اعتزال الكتابة، لم آخذ الأمر على محمل الجد بالطبع، فلم أتخيل أن الشخص الذى لا يغادر مكتبه، والذى اقتسم أيامه ولياليه ما بين القراءة والكتابة فحسب، يمكنه أن يتوقف عن الكتابة.

كان غاضبًا ومستاءً بسبب إقبال القراء على الكتابة الرديئة، أو هكذا توهّم بسبب آلة الدعاية التى لم تتوقف عن الترويج لكل ما هو ردىء طوال أعوام الألفية الجديدة، سواء فى الأدب أو فى السينما أو الموسيقى، وهو الأمر الذى ازدادت وتيرته مع انتشار السوشيال ميديا، لكن خيرى شلبى قاوم الرداءة بالاستمرار فى الكتابة، كعادة أى فنان أصيل.. قراره باعتزال الكتابة لم يستمر- ولله الحمد- لأكثر من عدة أيام!

أقول توهّم لأن صرعة البيست سيلر أو الأكثر مبيعًا هى واحدة من خدع سوق النشر الكبرى، أولًا لأنها تتجاهل الفارق بين أن يُباع كتاب ما لمرة واحدة وبين أن تستمر مبيعات الكتاب لمدة زمنية طويلة، فبعض الروايات مثلًا، التى تتصدر قوائم الأكثر مبيعًا، يستهلك قراؤها عدة مئات من الآلاف من طبعاتها التى تصدر فى مدى زمنى قصير «عام أو عامين على الأكثر» قبل أن تتوقف مبيعاتها بمجرد ظهور رواية جديدة للكاتب نفسه.. وثانيًا لأن بعض دور النشر تطبع عددًا قليلًا من النسخ «ربما ألف نسخة فى بعض الأحيان» وتطلق اسم «الطبعة» على عدد أقل من النسخ «فى بعض الأحيان لا تتجاوز الطبعة مائتى نسخة فقط» فيفاجأ القارئ بوجود رواية يحمل غلافها مثلًا «الطبعة العاشرة» فى حين أن الرواية لم تتجاوز عدد نسخها عدد نسخ الطبعة الأولى من روايات أخرى طُبع منها ثلاثة آلاف نسخة أو أكثر.. وثالثًا لأن فكرة الأكثر مبيعًا فى ذاتها تتعارض مع الفن بالأساس.

يعرف خبراء الفن أن قيمته الحقيقية فى الإضافة التى يخلقها الفنان للفن، والتى ترتهن بالأساس بمدى أصالته، أى بمدى قدرته على تجاوز الفن الشائع، أو الذى أصبح مع الوقت «مكرسًا» أو الأكثر مبيعًا، حتى لو تحوّل مع الوقت هو نفسه إلى الأكثر مبيعًا. فحين أُبلغ صمويل بيكيت مثلًا بحصوله على جائزة نوبل قال لزوجته: إنها كارثة!، كان يعرف أن حصوله على الجائزة معناه أن أدبه المتمرد لم يعد متمردًا بما يكفى، كان بيكيت مُبالغًا بالتأكيد فى ردة فعله، لأن الفن المتمرد الذى خلقه- بسبب أصالته- لم يفقد تمرده حتى بعد مرور الزمن، لأن أصالة الفن تعيد إنتاج نفسها مع الوقت، ولأن الأصالة تظل ضمانة أى أدب أو فن على البقاء، بهذا المعنى يمكن فهم كيف تحوّل كافكا «الذى مات قبل أن يحتفل بعامه الواحد والأربعين» إلى «نجم» من نجوم الأدب، وكيف تحوّل دوستويفسكى «الذى وُلد قبل مائتى عام» إلى واحد من أكثر الكُتّاب إثارة، وكيف حافظ إحسان عبدالقدوس «الذى اُتهم بأنه كاتب خفيف» على استمراره كأحد أكثر الكُتّاب مبيعًا على مدار سنوات طويلة.

كان عم خيرى يقول: إن الغزارة قرين العبقرية، يقول ذلك وهو يرنو إلى صورة نجيب محفوظ التى تطل من الحائط المقابل لمكتبه، كان يقول: «كلما شعرت بالتكاسل استلهمت القوة والحماس من هذه الصورة».. نجيب محفوظ كتب أكثر من خمسين عملًا سرديًا، إضافة إلى عشر مسرحيات، فضلًا عن عدد كبير من الأفلام سواء التى كتبها منفردًا أو بالمشاركة مع آخرين أو التى أعد معالجتها للسينما، وهو ما جعله أحد الكُتّاب الأكثر غزارة فى جيله وفى الأجيال اللاحقة.. قد لا تنسجم عبارة خيرى شلبى مع كتّاب آخرين لم تقترن عبقريتهم مع غزارة إنتاجهم، مثل إبراهيم أصلان مثلًا، لكن تظل العبارة صحيحة رغم الاستثناءات.

كتب خيرى شلبى سبعين كتابًا، لكن العدد لا يمكن الاعتماد عليه كقرينة على العبقرية إلا بالنظر فى التنوع الكبير والمدهش لأعماله.. كتب خيرى شلبى الرواية والقصة القصيرة والدراما الإذاعية والنقد المسرحى والنقد الإذاعى والمسرح والبورتريه الأدبى والتراجم، هذا التنوع لم ينسحب فحسب على تعدد ألوان الفنون الأدبية لكن انسحب أيضًا على تعدد الألوان داخل الفن الأدبى نفسه، صحيح أنه كان مخلصًا طوال حياته لما يسمى بالأدب الاشتراكى، وهو الأدب الذى يعنى بالمجتمع والذى يحرص على منح القارئ أملًا فى قدرته على تغيير أوضاعه الاجتماعية، لكن حتى مع هذا الإخلاص والالتزام «الالتزام ليست كلمة دقيقة فى أدب خيرى شلبى» للأدب الاشتراكى فإنه كتب الرواية الطويلة الملحمية مثل «وكالة عطية، ثلاثية الأمالى»، كما كتب الرواية مثل «صالح هيصة»، والنوفيلا مثل «اللعب خارج الحلبة»، كتب القصة الاجتماعية مثل «عدل المسامير، ما ليس يضمنه أحد»، والقصة الرمزية التى تقترب من حدود العبث مثل «المنحنى الخطر»، كما وصل بفن كتابة البورتريه الأدبى «والذى تعلمه من عبدالعزيز البشرى الملقب بجاحظ العصر الحديث» إلى ذُرى بعيدة تجعل من كتابة البورتريه مغامرة غير مأمونة لأى كاتب فى المستقبل.

هذا التنوع وهذه الغزارة اقترنا أيضًا بفكرة «المشروع الأدبى»، وهى فكرة يبدو الكلام فيها ساذجًا فى العصر الحديث، فرغم تزايد أعداد كتّاب الأدب بصورة غير مسبوقة يفقد الأدب أمرين جوهريين جدًا: أولهما أن يكون للأديب مشروع أدبى، وثانيهما أن يكون الأديب مثقفًا وصاحب موقف من الحياة.. من بين عدة آلاف من كتّاب الروايات الذين تزحم أعمالهم المعارض والمكتبات يندر وجود ذلك الكاتب صاحب المشروع وصاحب الموقف من الحياة، الذى لديه فكرة عن سؤال الأدب الأهم: لماذا نكتب؟ تتجاوز فكرة حكى حكاية من أجل تسلية القارئ.. صحيح أنه من بين أشكال الاحتياج الإنسانى للفنون الاحتياج إلى التسلية، لكن الفن لم يستمر طوال عمر البشر إلا بفضل الاحتياج الجمالى والاجتماعى بل والطقوسى أيضًا.

فى عام ٢٠١٢، وأثناء التحضير لفيلم تسجيلى عن خيرى شلبى، صارحنى الناقد الكبير دكتور جابر عصفور بأنه شعر بالذنب لاكتشافه خيرى شلبى ككاتب متأخًرا. كان عصفور أحد أهم النقاد العرب، وكان يكفى أى كاتب جديد أن يكتب عنه مقالًا فى إحدى الدوريات لكى يجد نفسه على خريطة الثقافة.. لم يقرأ عصفور لخيرى شلبى إلا سنة ١٩٩٠ «كان قد نشر اثنى عشر كتابًا وقتها»، تجاهُل خيرى شلبى الذى نشر أولى رواياته عام ١٩٧١ كان لأسباب، منها خروج خيرى شلبى عن دوائر الثقافة التقليدية فى المدينة «ولعل قصة إقامته فى أحد الأحواش لسنوات صارت قصة معروفة الآن»، إضافة إلى توزع نشاطه ككاتب فى عدة فضاءات كالإذاعة والمسرح والصحافة.

ومنها- وهذا هو الأهم فى رأيى- أن كتابته نفسها كانت خارجة عن كل مألوف، فإن كانت الرواية المصرية قد بدأت بنجيب محفوظ فإن أكثر كتّاب الرواية من الأجيال التالية إما أنهم قلدوا محفوظ وإما أنهم استفادوا من مغامراته، فى الأخير أخلصوا لفن الرواية كما عُرف فى أوروبا، باعتبار أن فن الرواية ابن الحضارة الغربية، فى مقابل هؤلاء نمّى خيرى شلبى- بعد روايته الأولى التى تبرأ منها والتى كانت غربية على المستوى البنيوى- سردًا عربيًا معتمدًا على التراث الشفاهى للحكى الشعبى. وكما فى التراث الشفاهى للحكى الشعبى تقرأ لخيرى شلبى فتظن أن رواياته تخلو من الحبكة «والحبكة مفهوم غربى بالطبع» تجده يقفز كما أى راوٍ شعبى من نقطة لأخرى ويستطرد هنا ويستفيض هناك فيخدع القارئ الذى اعتاد على قراءة الأدب وفق المعايير الغربية للسرد.. فعلى مستوى البناء بنى شلبى رواياته على بناء الألف ليلة الأكثر تحررًا، وعلى مستوى اللغة طوّر لغة يمكن وصفها بأنها لغة ثالثة، أو لغة وسيطة بين الفصحى والعامية.. تقرأ لخيرى شلبى فقرات طويلة فلا تعرف إن كانت اللغة المكتوب بها فصيحة أو عامية.. كتب خيرى شلبى باختصار وفق ميزان فنى مختلف عن السائد، لهذا فإن كتابته فى الفلسفة الإسلامية أو عن آل البيت أو فى الأدب العربى القديم لم تكن تفرعًا عن مساره الرئيسى ككاتب روائى ولكنها كانت جزءًا من المشروع نفسه، مشروع الأديب كما عُرف فى الحضارة العربية الإسلامية، حين كان الأديب يكتب فى الأدب والفلسفة والعلوم والاجتماع والتاريخ كالجاحظ والأصفهانى وغيرهما، لهذا فإن تحول خيرى شلبى بعد سنوات طويلة من التجاهل والتعتيم يدل على أن الرهان الذى اختاره لنفسه كان الرهان الصحيح، راهن خيرى شلبى على الزمن، فقد آمن أن الدنيا لا تخلو من عدالة وأن قدرة الزمن على الفرز سوف تكون فى صالحه.. وهو ما قد تحقق.