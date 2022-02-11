سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

غالبية سكان هذا العالم وقّعوا على عقود مع شركات تكنولوجية تضع المعلومات الأكثر حميمية لهم قيد الاستخدام دون قصد، لم يحدث يومًا أنى قرأت ذات مرة عشرات البنود الصغيرة فى هذه العقود التى تسألك إذا كنت موافقًا أن تتم مشاركة معلوماتك أم لا، كلنا ضغطنا «نعم»، فرحتنا بالبرامج والتطبيقات المجانية غطت على إشارات التحذير خاصتنا.

لا أحد بعيدًا عن انتهاك الخصوصية، لكن عندما تكون الأمور غير مُعلنة تكون أهدأ، قبل أسابيع كانت إسرائيل على موعد مع كشف ستار حول برنامج يمثل تجسيدًا لانتهاك الخصوصية، هو برنامج بيجاسوس، الذى تطوره شركة NSO الإسرائيلية، التى تصدرت العناوين المثيرة للجدل فى صحف عالمية، بعد ثبوت بيع البرنامج لعدة دول فى العالم. ولكن ما حدث الأيام الأخيرة كان أكثر جدلًا داخل إسرائيل.

العاصفة بدأت بعد أن نشرت صحيفة «كالكيست» العبرية تقريرًا «مهنيًا فى رأيى» كشف عن أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت البرنامج ضد الإسرائيليين أنفسهم، بعد ذلك كل واحد نفى القصة بطريقته، ثم جاء الاعتراف من قبل الشرطة، وبدأت العاصفة.

يمكن للموساد أن يعمل دون ثقة جماهيرية؛ يمكن للشاباك أن يعمل دون ثقة جماهيرية. هذان الجهازان يعملان بسرية، لا يحتاجان إلى كسب ثقة الجمهور، لكن الشرطة من الصعب أن تعمل دون ثقة جماهيرية.

اعتراف الشرطة بأن «التجسس حدث»، وأنه كان هناك «استخدام سيئ وحالات استثنائية» تم فيها استخدام تنصت خفى، بخلاف لوائح المستشار القانونى للحكومة من شأنه أن يثير جدالًا واسعًا داخل تل أبيب، فى الشرطة استخدموا هذا المبرر: «أشياء كهذه بإمكانها أن تحدث»، وهذا لم يكن كافيًا لإخماد العاصفة.

التنصت معروف ومقبول فى العالم وفى إسرائيل، لكن الخطاب العام كان أن التنصت الخفى هو أداة مقبولة وناجعة فى مكافحة الجريمة، لكن سبب العاصفة الحالية أن استخدام البرنامج كان ضد المواطنين الإسرائيليين، بما فى ذلك الأشخاص غير المشتبه فى ارتكابهم أى جرائم، دون موافقة قانونية، والأهم أنه ليس ضد الفلسطينيين.

قال مراقب الدولة ماتنياهو إنغلمان إنه سيحقق فى الاستخدام المزعوم لبرنامج تجسس متطور على مواطنين إسرائيليين، بمن فى ذلك متظاهرون معارضون لرئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، وكذلك ٢٦ مسئولًا إسرائيليًا.

ثم قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت فحص الـ٢٦ مسئولًا، وبعد الفحص سيتم اتخاذ قرار فى الآلية التى سيتم التحقيق بها فى القضية، كما سيشارك بطاقم التحقيق ممثلون من الشاباك والموساد لمعرفتهم بالتقنيات التى يزعم أنه تم استخدامها، وأيضًا لأنهم مستقلون وأجهزتهم غير مرتبطة بالحدث بشكل مباشر.

القصة الأكبر كانت ليس استخدام البرنامج ضد الإسرائيليين، الدراما ليست الصدام المحتم بين الدولة وشركات التكنولوجيا، بل التعاون بينهما ضد المواطنين.

قبل تحقيق «كالكيست» كان معروفًا أن بيجاسوس دمية خطيرة فى أيدى العالم، البرنامج حول شركة السايبر NSO من فخر الصناعات إلى «حصالة» انتقادات، وفى عيون العالم أصبحت شركة تكنولوجية سيئة السمعة تبيع سلاح دمار شامل للخصوصية.

يُعتبر بيجاسوس واحدًا من أقوى أدوات المراقبة الإلكترونية على الإطلاق، حيث يمنح المشغلين القدرة على التحكم بشكل فعال فى هاتف الهدف أو تنزيل جميع البيانات من الجهاز أو تشغيل الكاميرا أو الميكروفون دون علم المستخدم، والحقيقة أن مع بيجاسوس أو بدون بيجاسوس لا توجد خصوصية فى عالم التكنولوجيا.