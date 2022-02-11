مصرع عامل وإصابة آخرين أثناء تسليك بيارة صرف صحى بطنطا

لقى عامل مصرعه وأصيب 2 آخران أثناء تسليك بيارة صرف صحي بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى طنطا الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط 3 عمال تسليك صرف صحي في بيارة صرف صحي بقرية دفرة.

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد أحمد النحراوي، رئيس مباحث طنطا، أن المتوفي والمصابين أصيبوا بحالة اختناق أثناء تطهيرهم بيارة صرف صحي.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا والتحفظ على جثة المتوفي في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.