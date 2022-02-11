حصاد وزارة الرى اليوم.. تأهيل الترع وحملات لمواجهة المخالفات

شهدت وزارة الموارد المائية والري بمختلف القطاعات والهيئات التابعة لها، عدة أنشطة وفعاليات، نستعرضها معكم في التقرير التالي:

تواصل وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى النهايات.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة، من تنفيذ تأهيل وتبطين 4302,78 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي فى المحافظات، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال المرحلة الأولى.

https://www.dostor.org/3711188



بالإضافة إلى ذلك، تنفذ قطاعات وزارة الموارد المائية والري، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات بمختلف محافظات الجمهورية.

من جهته أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.

ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 201 حالة تعد، ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة، بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.

https://www.dostor.org/3711189



في السياق، تستمر الإدارات المركزية للموارد المائية والري، تنفيذ أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري بدلا من الرى التقليدى بالغمر لترشيد إستهلاك المياه، وأيضًا توفير الطاقة التقليدية المستخدمة والعمالة.

وعقدت الإدارة العامة للتوجيه المائي، عدة ندوات ومؤتمرات خلال اليوم الجمعة، للتوعية بأهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث، لما توفره من مزايا متعددة للمزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

https://www.dostor.org/3711535