ضبط عامل بحوزته 150 جرامًا من الهيروين فى سوهاج

نجح ضباط مباحث المخدرات في سوهاج، اليوم الجمعة، من ضبط عامل بقرية أولاد نصير قبل ترويج كمية من مخدر الهيروين على عملائه.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، إخطارًا بورود معلومات إلى مباحث مكافحة المواد المُخدرة، مفادها اتجار "أحمد. ا. ج - 42 عامًا - عامل - من قرية أولاد نصير"، في المواد المخدرة وخاصة الهيروين، ويتخذ من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف منزل المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته 150 جرامًا من الهيروين ومبلغ مالي قدره 250 جنيهًا، وهاتف محمول وسلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.