فكهاني ينهى حياته شنقا فى الوراق.. ورسالة بجواره تكشف السبب

دفعت أزمة نفسية تاجر فاكهة لإنهاء حياته شنقا داخل شقة تستخدم كمخزن، وترك رسالة بجواره يكشف فيها دوافعه لإنهاء حياته.

خطاب تاجر الفاكهة كشف تفاصيل الجريمة لرجال المباحث حيث ذكرت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة حيث عُثر على خطاب تركه التاجر قبل إنهاء حياته بجانبه، أفاد فيه بإقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة تاجر فاكهة داخل شقة تستخدم كمخزن فاكهة بجزيرة محمد، فانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وقوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة تاجر فاكهة مشنوقا، ومعلقا بجنش مروحة سقف بالشقة التي تستخدم مخزنا للفاكهة، وظهرت آثار خنق حول رقبته، ولا توجد أي إصابات ظاهرية أخرى بجسده.

واستمع رجال المباحث لأقوال عامل لديه وصاحب محل مجاور للشقة، بالإضافة إلى أقوال شقيقه، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.