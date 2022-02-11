الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فكهاني ينهى حياته شنقا فى الوراق.. ورسالة بجواره تكشف السبب

فكهاني ينهي حياته
فكهاني ينهي حياته شنقا

دفعت أزمة نفسية تاجر فاكهة لإنهاء حياته شنقا داخل شقة تستخدم كمخزن، وترك رسالة بجواره يكشف فيها دوافعه لإنهاء حياته.

خطاب تاجر الفاكهة كشف تفاصيل الجريمة لرجال المباحث حيث ذكرت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة حيث عُثر على خطاب تركه التاجر قبل إنهاء حياته بجانبه، أفاد فيه بإقدامه على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة تاجر فاكهة داخل شقة تستخدم كمخزن فاكهة بجزيرة محمد، فانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، وقوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة تاجر فاكهة مشنوقا، ومعلقا بجنش مروحة سقف بالشقة التي تستخدم مخزنا للفاكهة، وظهرت آثار خنق حول رقبته، ولا توجد أي إصابات ظاهرية أخرى بجسده.

واستمع رجال المباحث لأقوال عامل لديه وصاحب محل مجاور للشقة، بالإضافة إلى أقوال شقيقه، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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