الجمعة 11 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة روسية: مارس نقطة تحول فى التعامل مع كورونا

كورونا
كورونا

رأت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية، أن شهر مارس المقبل سيكون نقطة تحول في التعامل مع فيروس كورونا في الوقت الذي تعلن فيه المزيد من البلدان عن خطط لرفع قيود المفروضة بسبب الوباء.
وأشارت الصحيفة الروسية، على موقعها اليوم الجمعة، إلى أن الدنمارك كانت أول عضو في الاتحاد الأوروبي يرفع جميع قيود المفروضة بسبب كورونا في وقت سابق من الشهر الجاري، وأن السويد والنرويج وفنلندا وجمهورية التشيك والمملكة المتحدة في طريقهم نحو تخفيف التدابير التقييدية، لافتة إلى أنه في خارج الاتحاد الأوروبي، هناك أيضًا دول تعمل على تخفيف القيود مثل خطة دولة الإمارات العربية المتحدة لإلغاء جميع القيود تقريبًا بشكل تدريجي.
ونقلًا عن الخبراء، قالت الصحيفة إن هناك أسبابًا اقتصادية وسياسية لمثل هذا التحركات: "فالسبب الاقتصادي هو أن السلطات في البلدان المتقدمة تشعر بالقلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم، الذي يتسبب فيه بشكل خاص الفجوات في سلاسل الخدمات اللوجستية، وإذا تم رفع القيود، فسوف يتحسن الوضع اللوجستي، وسيكون له تأثير إيجابي على السعر النهائي للبضائع، وأما الجانب السياسي هو أن القيود لا تحظى بشعبية كبيرة".
وأوضحت أن "رفع القيود سيحفز التنمية الاقتصادية، ويخفف التوترات الاجتماعية طالما أنه لا يؤدي إلى موجة أخرى من الوباء".

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم فقط.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2022 لاستخراج نتيجة الترم الأول برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادى 2022 الترم الأول

«ظهرت الآن».. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط على بوابة التعليم الأساسى

مباراة الأهلى والهلال السعودى بحضور جماهيرى كامل

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

مدحت بشاى

منتدى الطفل العربي

عبد الرحيم طايع

انتهاك الأطفال

القس. رفعت فكرى

يوم الأخوة الإنسانية!!

د. محمد عفيفي

طه حسين فى القرن الحادى والعشرين

خيري حسن

سعد الدين الشاذلي.. الكبرياء.. الذى لا يغيب!

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم

نشطاء إسرائيليون يتظاهرون ضد الاحتلال وإرهاب المستوطنين جنوب نابلس

تحطم مروحية «الخفاش» العسكرية الإسرائيلية قبالة سواحل حيفا