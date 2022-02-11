الجمعة 11 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط أشهر «ديلر» هيروين فى المنيرة الغربية بالجيزة

هيروين
هيروين

نجح ضباط مباحث الجيزة، في ضبط أشهر موزع للمواد المخدرة "الديلر" بمنطقة المنيرة الغربية وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه.

اعترف المتهم أمام رجال الأمن بحصوله على المخدر من عاطل مقيم بالجيزة أرشد عن هويته، كما اعترف بتخزين المضبوطات بمسكنه فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، إلى تردد عاطل على دائرة القسم لترويج المواد المخدرة بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، ورصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

واعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، كما اعترف بتخزين المخدر بمسكنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

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