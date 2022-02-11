خلف جابر يكتب: ليلتها خرج القمر من حفرة

منذ 5 أيام سقط طفل من كف ملاك. أعمته يد القدر عن هوة أمامه. كانت بئرًا سحيقة، انفتحت فجأة وابتلعته. كانت بئرًا ضيقة، أضيق من أن تستوعب ملاكًا بسبعة أجنحة، وكبيرًا، أكبر من طفل عمره خمس سنوات. وقف الملاك عاجزًا، بينما الصغير يتخبط في الظلام، حتى استقر كحبة سمسم، على عمق 32 مترًا.

ليس ما كتبت قصة متخيلة، أو كذبة أتبوأ بها مقعدي في بئر مثيلة بجهنم، لكنها الحقيقة التي تولد كل صباح، مثل شمس جديدة، أو كالأساطير في مخيلتنا. كان الطفل اسمه ريان، وأقسى ما يضيفه الموت إلى الحياة؛ هو الفعل الناقص «كان». كان يلعب، كان يحلم، وكان لأبويه غلامًا ومات.

انتفض أبوه لغيابه، بحث عنه في طرقات «إغران»، القرية التي يقطنها، أو بلغة أهلها «دُوَّار»، الممتد شريانها إلى المدينة الزرقاء «شفشاون»، الواقعة حيث يسكن القلب دائمًا- في الشمال- تحديدًا؛ في شمال المغرب. المدينة التي تكبر ريان بـ551 عامًا، فهو المولود عام ألفين وستة عشر، في حين أسسها مولاي علي بن راشد عام 1471، لإيواء مسلمي الأندلس بعدما طردهم الإسبان، وساعد في ذلك تموقعها عند سفح جبل القلعة.

ظن الأب خالد أورام أن ابنه اختطف. لكن في الأخير، عرف أن الذئاب بريئة، وأن البئر ابتلعته وهو عنه غافل. مد يده في البئر، لم يقبض سوى الخيبة، مر بعض السيارة عجزوا أن يلتقطوه. تمدد الخبر كالظل، غشى المدينة رداءه الأسود. تمدد أكثر فأكثر حتى طال الدولة بأكملها، حملته أجنحة الملاك إلى سائر البلدان. نقلته شاشات التلفاز، أصبح حديث مواقع التواصل، انفطرت له قلوب الأمهات، ضاقت على الدنيا بئر «ريان»، اختنق العالم، حتى أصبح يتنفس من رئة اتساعها 25 سم.

استقر ريان في قاع البئر، تكور كالجنين، غير أنه لم يألف ظلمة الرحم. تهشمت عظامه إثر السقوط، تأوه، وعلى قدر ما تألم والداه لأناته، تأكدت إشارات الحياة في طفلهما. أمدوه بالأكسجين عبر خراطيم أشبه بالوريد السري. حاولوا الوصول إلى الحفرة "المشيمة" لعل أحدهم يسحبه إلى الدنيا ثانية، غير أن الأمر احتاج ميلادًا قيصريًا، صنعت الجرافات على إثره جرحًا موازيًا للبئر، لم يكن الأمر سهلًا، تطلب إزالة أطنان من الأتربة، تجاوزت 200 ألف متر مكعب.

خمسة أيام وريان على مد البصر، لكن ليس على مد الأيدي. تمر الساعات الثقيلة على قلب أمه وأبيه، يفقد الطفل قدرته على الحياة، في حين يعيد إلى الإنسان كرامته، قيمته التي فقدت منذ أول حادث قتل، يوم فقدت البشرية ثلثها بطعنة «هابيل». من لحظتها تحول الإنسان إلى رقم. لا فرق بين مقتل إنسان مهلهل الثياب في معركته مع دب، ومقتل العشرات بزي عسكري في مواجهة دبابة.

انتفض العالم لسجن ريان. أراد دفع الموت عنه. تبارى في إرسال برقيات الدعم وعرض المساعدة. ولا أعرف السر وراء الاكتشاف المفاجئ لقيمة الإنسان. العالم هو العالم، والإنسان هو الإنسان، والسياسي الذي يقتل الآلاف بحثًا عن حفنة بترول، أو لفرض سيادة على دول الجوار، هو نفس السياسي المتضرع إلى الله لإنقاذ طفل.. ربما كان ينكر عجزه في مواجهة قوى الطبيعة. ربما استأثر لنفسه بالقتل، فأراد أن يغني «بيدي لا بيد حادث عابر».

بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساوٍ للبئر ومكان تمركزه. بدأت عمليات الحفر الأفقي بهدف الوصول إلى الطفل. لكن طارئًا أعاق المسير، إذ تصدع الجبل فجأة، وظهر للمنقذين شق صخري جزئيًا، اضطرهم إلى وقف الحفر اليدوي. بعد ساعات مرت ثقيلة، استأنف العمال عملية الحفر اليدوي. عادوا ينبشون التراب بحثًا عن كنزهم الضائع، والعجيب أنه لم يكن مومياء محنطة أو بئر بترول، بل هو ذات الطفل.

كانت وسائل الإعلام ما زالت تبث الحدث. تابعه الملايين حول العالم. غفلوا لأول مرة عن تحركات الدبابات الروسية المستعدة للحرب في أوكرانيا، وتجارب كوريا الشمالية النووية والوصاية الأمريكية على دول العالم الثالث. لأول مرة منذ سنوات تشرئب أعناق العالم من أجل نفس واحدة، ولا تحتاج الجرائد لمذبحة تزين بها صفحتها الأولى، بل تكفيها لافتة إنسانية مشربة بالدمع.

بعد 5 أيام من الحفر على طريقة النمل دقة واجتهادًا، سبقت أعين العمال أيدي المسعفين إلى "ريان"، كان فريقًا يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، وممرضون. وجدوه ممددًا. سكت أنّه، وهدأت أنفاسه. وبينما الآلاف خارج البئر ينتظرون ميلاده، كان الملاك مرابضًا أعلاه يبكي، كان أول العارفين بموته.

ليلتها خرج القمر من حفرة. خرج ميتًا، و"تناقلوا النبأ الأليم على بريد الشمس في كل مدينة"، كان ليلًا دامسًا، كئيبًا. بكى فيه الجميع، حتى الملاك ذرف دمعة سدت فوهة البئر، وأصابت من مر هناك بسكتة الوقت، فعلى ما فات من زمن يقول: "منذ 5 أيام سقط طفل من كف ملاك".