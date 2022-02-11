يحل نهاية الشهر الجاري.. الكنيسة تؤهل الأقباط للصوم الكبير

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لاستقبال أطول أصوامها المُتصلة والبالغ قدره ومدته 55 يومًا في نهاية فبراير الجاري، وتحديدًا بعد أسبوعين من صوم أهل نينوى، المعروف بصوم يونان والذي يبدأ يوم 14 وينتهي يوم 16 من الشهر ذاته.



واستعدادًا وتاهيلًا لتلك الفترة بدأت الكنيسة في عمل عدة استعدادات فعلى الصعيد الكنسي، قال نايفة الانبا بسادة مطران اخميم وساقلتة ومقرر لجنة الطقوس بالمجمع المقدس، إن قراءات الأحد الأول من أمشير تُقرأ بشكل مُبكر وتحديدًا أمس 6 فبراير، بينما تُقرأ في قداسات الاحد المقبل قراءات ثاني أحاد أمشير، وهو الأمر ذاته بالنسبة للأحد التالي له فتقرأ قراءات الأحد الثالث من المشير، ليقرأ فيما بعد قراءات الصوم الكبير الذي سيكون قد حل حينها.



وعلى الصعيد الشعبي، بدأ أساقفة الكنائس في إطلاق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على عدم السماح لأي فرد دون استثناء على دخول الكنيسة أو المشاركة في الصلوات وإتمام الطقوس دون ارتداء قناع الوجه أو الكمامة، وكذا استخدام المطهرات والكحوليات قبيل الدخول، لضمان طرد الفيروسات.